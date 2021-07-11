«Как в Африке!»: Синоптики прогнозируют Москве неделю жары с повышенным ультрафиолетовым индексом

Просто «загорать» на таком солнце не стоит, лучше прятаться в тень Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве после небольшой передышки (+25 вспоминаем с ностальгией!) новый залп жары. В ближайшие несколько дней синоптики обещают столичному региону до +33 без особой облачности и осадков. При этом специалисты также отмечают, что в Москве сейчас фиксируют очень редкий для наших широт повышенный ультрафиолетовый индекс.

Что это такое?

- Этот индекс измеряет уровень солнечного излучения на поверхности земли, - объяснил в беседе с KP.ru ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - Во многих странах ультрафиолетовый индекс вообще является привычной частью любого прогноза погоды. Но не у нас. Этот индекс измеряют по шкале от 0 до 11. Обычно в Москве и Подмосковье эти цифры колеблются от 0 до 2. Но сейчас мы фиксируем 6 единиц! Это больше характерно для субтропических, тропических и даже экваториальных стран. Такие показатели привычны для, скажем, севера Африки, стран Магриба - Марокко, Алжир, Тунис. Ожидается, что такой уровень ультрафиолета будет сохраняться в столичном регионе в течении практически всей ближайшей недели.

По словам эксперта, при таких показателях не стоит находиться на открытом солнце более 20-25 минут.

- На улицу не стоит выходить без солнцезащитных очков, потому что такой ультрафиолет может повредить сетчатку глаз. Да и открытые участки кожи могут получить ожоги.

- В такую жару многие идут на пляжи, к воде.

- Это правильно. Просто «загорать» на таком солнце не стоит. Лучше прятаться в тень.

Евгений Тишковец отмечает, что в течение ближайшей недели синоптики ожидают сразу три температурных рекорда, а нынешний июль вполне может стать самым засушливым за последние 55 лет.

- Ближе к концу недели эту «крышку парового котла» должно сорвать, температура упадет до +23+28. Периодически могут случаться локальные дожди. В таком режиме у нас пройдет вторая половина июля.

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