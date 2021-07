Жара в Москве: на Красной площади +50, а самая холодная точка — на кольцевой ветке метро

Температуру разных поверхностей в Москве мы замеряли пирометром. Фото: Андрей АБРАМОВ

На улице уже привычные +30 по Цельсию. Выхожу ровно в полдень. В кармане пирометр — прибор который считывает мощность теплового излучения. Тот же бесконтактный термометр, которым на входе в торговые и офисные центры замеряют температуру. Но пирометр заточен не на жар тела, а на все прочее. Им пользуются разного рода ремонтники. Например, чтобы понять, какая часть двигателя авто греется сильнее. А мы измерим, до какой температуры в Москве накаляются разные объекты в жару.

Проезжая часть на Тверской за +50, а тротуар около +45. Фото: Андрей АБРАМОВ

Тверская

Центр Москвы синоптики величают «каменным мешком». Четверть всего ЦАО занимают автодороги. Кругом бетонные здания, вентиляция подземки, которая также добавляет тепла. Не удивительно, что метеостанция на острове Балчуг всегда показывает на четыре градуса выше, чем аналогичная установка на ВДНХ.

Великие режиссеры стоят под палящим солнцем в пальто и шарфах. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Асфальт на Тверской +50,1° C.

- Тротуар на Тверской +45° C.

- Деревянный столики летнего кафе +49,8° C.

- Бронзовая нога Станиславского у памятника в Камергерском переулке +44,8° C.

- Петуньи напротив мэрии Москвы +36,8° C.

- Бывший магазин «Елисеевский» +39,8° C.

Клумба напротив мэрии Москвы. Фото: Андрей АБРАМОВ

У Кремля

В переходе у «Охотного ряда» стена показывает +30,3° C. Брусчатка Красной площади выдавала от +47 до +50° C. Девчонки в коротких шортах хотели было присесть ради эффектного кадра. Но одна из подруг ошпарилась о камни. Женсовет постановил: фотографироваться будем стоя. А потом спасаться в ГУМе под кондиционером. Не тут-то было: в магазине духота. Бутики пустуют, зато у каждой стойки с мороженым очередь.

Полицейским и росгвардейцам, которые целый день в берцах и закрытой форме патрулируют площадь можно только сочувствовать. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Стены ГУМа +45,2° C.

- Температура внутри на входе +35,6° C.

- У фонтана +28,4° C.

- Кирпичная стена Кремля +46° C.

Кондиционеры не справляются. Фото: Андрей АБРАМОВ

«Зарядье»

Спасаться от зноя побежал в парк. Но быстро стало понятно, что зеленая зона слишком мала, чтобы дать бой московскому зною. Деревянная лавочка на солнце +50,8° C, на парящем мосту +48,4° C. Самая прохладная зона у прудов вдоль Москворецкой набережной. Тут в теньке +33,8° C.

«Зарядье» оказалось еще одной горячей точкой на карте Москвы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Набережные и «Музеон»

На Москворецкой набережной асфальт оказался раскален еще больше, чем на Тверской +52,5° C. Мимо проехали поливальные машины, которые проводят аэрацию воздуха — чтобы легче дышалось. После нее дорожное полотно остывает примерно на два градуса, но через пять минут эффекта как не бывало.

Поднялся на Большой каменный мост — наверху хорошо обдувает ветер. Замерил чугунные ограды мост. Результат удивил +39° C. Думал, будут горячее, но выходит, что перманентный ветер все же уносит с собой часть тепла.

Спустился к причалу напротив Дома на набережной. Вода в Москва-реке прогрелась до +28° C. Под опорами Патриаршего моста расположилась бригада рабочих. Тут и вправду спасение, температура как у реки +28°.

В этом году заговорили о том, чтобы разрешить купаться в Москва-реке. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Якиманская и Крымская набережные +47,9° C.

- Сухой фонтан в «Музеоне» +25° C.

- Картины на продажу напротив Новой Третьяковки +31,3° C.

У сухого фонтана благодать! Фото: Андрей АБРАМОВ

Каменные набережные близость к воде не особо спасает. Фото: Андрей АБРАМОВ

Москва-Сити

В деловом квартале небоскребы скрывают большинство улиц в тени. Но все равно ощущение парника — ни ветерочка. Хотя зимой и в непогоду тут напротив достаточно сильные порывы ветра из-за высотной архитектуры.

- Тротуар в тени +31,6° C.

- Тротуар на солнце +43,6° C.

- Стекло на башне «Евразия» +31,8° C.

Улицы в Москва-Сити напоминают парник. Фото: Андрей АБРАМОВ

Парк «Сокольники»

И без анализа ясно, что в столь большой зеленой зоне — парк занимает 2/3 всего района — будет приятнее всего. Вот какие замеры мы сделали.

- Асфальт возле фонтана +33,8° C.

- Вода в фонтане +20° C .

- Лужайка в тени +24,4° C.

Травка в парке +24. Фото: Андрей АБРАМОВ

Подземка

За всю подземку говорить не готов, но определенные выводы по станциям центра есть.

- При входе в метро +28° C.

- Вестибюль и эскалатор + 27° C.

- Платформа +26,5° C.

- Вагон «Ока» (без кондиционера) +26,8° C.

- Вагон «Ока» в час пик +29,8° C.

- Вагоны «Москва 2019», «Москва 2020» (с кондиционером) +22,3° C.

Самыми холодными оказались станции кольцевой линии. В вестибюле «Парка культуры» было +22° C, а на платформе и вовсе +19,4° C.

В новых составах комфортнее. Фото: Андрей АБРАМОВ

И еще

Тачки, лавочки, велосипеды

- Белая машина на солнце +44,7° C.

- Черная машина на солнце +64,1° C.

- Термосумка курьера +32,3° C.

- Лавка автобусной остановки в тени +33,8° C.

- Сиденье в трамвае и автобусе (без кондиционера) +32,8° C.

- Шеринговый самокат +41,1° C.

- Рама велосипеда на станции «Велобайк» +39,3° C.

- Пластиковая детская горка во дворе в тени +27,3° C.

- Кирпичная многоэтажка в тени +27,8° C.

Хорошо, что площадки сейчас не из металла. Фото: Андрей АБРАМОВ

Самокаты оказались чуть горячее велосипедов. Фото: Андрей АБРАМОВ

В итоге

Рекорд тепла

- Черная машина на солнце +64,1° C.

- Асфальт на проезжей части до +52,5° C.

И прохлады

• Вестибюль метро «Парк культуры» +22° C, платформа +19,4° C.

