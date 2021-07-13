У главы московского района украли обручальное кольцо в супермаркете

Глава муниципального округа Богородское Константин Воловик. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В полицию обратился председатель Совета депутатов, глава муниципального округа Богородское 58-летний Константин Воловик. Депутат сообщил оперативникам, что стал жертвой ограбления несколько часов назад. Константин Ефимович зашел в один из продуктовых магазинов на Протопоповском переулке в Москве. Делая покупки, мужчина не заметил, как обронил свою сумку с документами и кошельком.

Пропажа обнаружилась только на кассе. Вместе с администратором магазина, депутат посмотрел съемку камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к утерянной сумке подошел неизвестный мужчина и поднял ее. Быстрым движением руки вор обшарил портфель, нашел в нем кошелек и забрал его себе. После этого, мужчина спокойно проследовал на кассу, рассчитался за свои покупки и скрылся из магазина в неизвестном направлении. Поняв, что его ограбили, депутат сразу позвонил в полицию.

«Прибывшие на место происшествия оперативники запросили записи камер наблюдения, которые должны помочь установить личность неизвестного мужчины, похитившего у главы муниципального округа Богородское кошелек. Потерпевший депутат Константин Воловик сообщил, что в украденном кошельке находились 100 000 рублей наличными, банковские карты, удостоверение, а также обручальное кольцо стоимостью 9000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сейчас полицейские разыскивают неизвестного мужчину, который обокрал в продуктовом магазине главу муниципального округа. Установив личность вора, полицейские постараются вернуть украденные деньги, а также кольцо депутата.

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