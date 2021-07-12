В Москве ищут банду, торгующую справками о противопоказаниях вакцинации через интернет

Московская полиция продолжает бороться с мошенниками, наживающимися на вакцинации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московская полиция продолжает бороться с мошенниками, наживающимися на вакцинации. Против тех, кто торгует и покупает поддельные сертификаты, возбуждено более 50 уголовных дел. На днях впервые в сводки попали торговцы поддельными справками о противопоказаниях вакцинации. На след преступников удалось выйти благодаря контрольной закупке. Документ в сети интернет купили оперативники.

Полицейские договорились о сделке на Ташкентской улице. На встречу пришел мужчина, который передал две именные справки с печатями врача-аллерголога одной из городских поликлиник. Гражданин пояснил, что работает курьером одной из служб доставки, а данную посылку получил для транспортировки от неизвестного гражданина, - сообщили «Комсомольской правде» в главке столичной полиции.

Сейчас следователи раскручивают преступную схему. На вопросы придётся ответить в том числе и врачу поликлиники, поставившему подпись на липовой справке. Напомним, за подделку документов в Уголовном кодексе есть статья 327, предусматривающая до двух лет лишения свободы. В полиции напоминают, что в соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов.

Напомним, ранее в Москве в одном из пунктов доставки «Озон» изъяли 20 поддельных сертификатов о вакцинации. Заказчикам их тоже передавали курьеры.

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