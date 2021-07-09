В Москве мошенники через курьеров доставляли поддельные сертификаты о вакцинации

Покупать сертификат о вакцинации от коронавируса бессмысленно и опасно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередная контрольная закупка оперативников столичной полиции, которые объявили настоящую охоту на изготовителей фальшивых сертификатов о вакцинации, на днях закончилась уголовным делом. Правда, пока возбуждено оно в отношении неустановленных лиц. Мошенники стали хитрее и сами на контакт с покупателями фальшивок не выходят, зато теперь понятно, как они распространяют фальшивки – через «Озон» и другие курьерские службы.

Заказ на сайте, торгующим QR-кодами, сделали сотрудники столичной полиции. В назначенное время оперативнику в штатском запечатанный конверт с липовым сертификатом о вакцинации принесла курьер. Женщина явно не ожидала, что после передачи свертка ей придется давать объяснения следователям. В самом офисе фирмы провели обыск.

- Было изъято еще 20 конвертов с сертификатами о вакцинации. По результатам экспертизы все изъятые медицинские документы признаны поддельными, - сообщила KP.ru Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Сертификаты продавали по 3 800 рублей за штуку. Организаторов мошеннической схемы, против которых уже возбуждено уголовное дело, объявили в розыск. Кроме того, очень скоро полиция нагрянет к адресатам конвертов. Покупка сертификатов о вакцинации тоже запрещена законом.

Тем временем курьера службы доставки уже опросили. Женщина уверяет, что не имеет никакого отношения к мошенникам и ничего не знала о содержании закрытых конвертов.

ВАЖНО

Статья 327 УК РФ «Подделка или оборот поддельных документов» предусматривает до двух лет лишения свободы для изготовителей сертификата о вакцинации и до одного года лишения свободы для покупателя.

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