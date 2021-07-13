Лоси бросились купаться в прудах парка «Сокольники», не выдержав московской жары

Местные жители говорят, что у сохатых даже появилось расписание водных процедур. Фото: Наталья Сметнева

В парке «Сокольники» несколько каскадов прудов. В жару все берега оккупированы отдыхающими. В последние, особенно знойные дни (до +33 градусов!), к людям присоединяют лоси. Купающихся животных постоянно выкладывают в соцсети.

Этого лося засняли на Золотом пруду — он сразу за Большим розарием парка. Здесь живет лебедь Дуся, трогательной историей которого восхищалась вся Москва прошлым летом. Свидетели говорят, что Дуся при видео необычного купальника поспешил переплыть в другую часть водоема.

— Лось зашел в воду и притих. Какое-то время не шевелился. Прибежала собачка, тоже зашла в пруд искупаться. Я сначала не поняла, почему она такая бесстрашная. А потом оказалось, что собака не видела лося. Как только она его увидела... Эх, жаль, я не смогла сфотографировать её реакцию! — написала очевидица купания лося Лана.

По словам завсегдатаев Золотого пруда, лось приходит на водные процедуры практически каждый день примерно с 14:00 до 15:00.

Купающихся животных постоянно выкладывают в соцсети. Фото: Наталья Сметнева

— Но вчера не приходил, а дети так ждали! Вообще это разные лоси: и самки, и самцы рогатые заходят. Посидят 40 минут в воде и довольные бредут в лес.

На самом деле встретить лося в парке «Сокольники» не такая и большая удача. Фото сохатых постоянно публикуют в местных сообществах в соцсетях. Животные приходят из парка «Лосиный остров». Между ним и районом Сокольники только одна более-менее широкая проезжая часть. Все остальное — лесной массив. Поэтому лоси без труда курсируют в этой зоне.

Всего же в нацпарке живут около полусотни лосей. Животные эти может и кажутся милыми, но на самом деле опасны. Взрослый самец достигает веса в полтонны. В 2013 году фиксировались несколько случаев нападения лосей на случайных прохожих в Москве.

Главное правило: не нужно бежать. Животное все равно быстрее. Сам по себе сохатый первым нападать не будет. Но если почувствует опасность, может копытом лягнуть или навалиться всей тушей. Главное соблюдать дистанцию хотя бы в 30 метров и постараться без резких движений отойти в сторону.

Если заметили лося вблизи жилого массива, стоит позвонить в службу поддержки московского правительства +7 (495)-777-77-77. Там передадут информацию специалистам.