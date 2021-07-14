Квас из желтых бочек и газировка из автомата: москвичи в жару вспомнили об уличных напитках

Попить газировку из автомата можно бесплатно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва изнывает от жары, температура повышается до +33… +35 градусов. Горожане вспомнили, что раньше прямо на улице можно было купить стаканчик кваса на разлив из желтых бочек.

- Где-то на набережной Геленджика или Сочи можно купить, а куда делись желтые бочки из Москвы? – спрашивает в соцсетях москвич Артем.

- Автоматов с газировкой тоже не найти, - вспоминает москвичка Стефания.

«КП» отвечает, куда пропали огромные желтые бочки с квасом - один из символов советских времен, а также рассказывает, где попить газировку из автомата и лимонады.

Куда исчез квас?

Официально продавать квас из желтых бочек в Москве запретили еще в 2015 году. Советская традиция пить квас из стаканчика прямо на улице ушла в прошлое. Производители кваса объяснили, что вымыть эти бочки просто невозможно, к тому же напиток хранится 72 часа, а на жаре емкость нагревалась и начиналось брожение. Поэтому инициатива убрать их с улиц – это забота о здоровье горожан.

Тогда на смену пришли кеги с квасом - маленькие бочонки из нержавейки. Их можно иногда встретить в парках, торговых сетях или на рынках.

Квас в стаканчике за 30 рублей в церковной лавке. Фото: Алиса ТИТКО

- На Москворецком рынке (у входа в овощной блок) продают прекрасный разливной квас, - рассказал в соцсетях москвич Алексей Осипов.

Иду в поисках кваса и лимонадов в центре Москвы. На электронном табло Телеграфа +35 градусов. В тележках "Напитки и мороженое" кваса нет, только лимонады. Захожу в ближайшие кафе, там тоже кваса нет.

- Есть грушевыи лимонад, банановый лимонад, а еще взбитыи до шелковистои текстуры «Малиновый Арбуз» из свежевыжатого арбузного сока с малиновым сорбетом и душистои малинои . Еще есть холодный кофе, - говорят в «Кофемании».

- А квас?

- Кваса нет.

Пытаюсь все равно найти квас. Захожу в ГУМ, но там только лимонады на разлив. Очередь приличная. Изучаю вкусы, как из детства - Тархун, Вишня, Барутино, Крем-сода, Ситро, Барбарис.

- Всего 100 рублей за 400 мл напитка, - говорит продавец.

В Гуме выстраиваются очереди за лимонадом. Фото: Алиса ТИТКО

Здесь же в Гастрономе №1 разливают такой же лимонад, но только за 100 рублей нальют побольше - 450 мл. В самом магазине на самой дальней полке нашла всего пять бутылок кваса по 67 рублей.

- Не модно, - говорит мне продавец в магазине. - При этом Ситро и лимонады люди берут охотно.

Встречаю на Никольской улице знакомого, говорю, что ищу квас.

- Пошли я тебе место покажу. Там "живой" квас на разлив, - говорит знакомый.

На Ильинке действительно есть милейшая церковная лавка, где целый стакан кваса наливают за 30 рублей, а литровую бутылку отдадут за 110 рублей.

- Оплата только наличными, - предупреждает продавец.

- А у меня нет наличных, только 25 рублей, - говорит женщина.

- Ну, что де я вам не налью. Давайте уже так.

В лавке несколько человек и все пью квас. Только и слышно "хороший квас", "вот это квас", "то, что нужно".

Прошу стаканчик кваса и я. Продавец достала темную бутылку из холодильника. На ней нет никакой этикетки. Вкусно, в меру сладко.

Купить лимонад на разлив можно в Гастрономе №1. Фото: Алиса ТИТКО

- Это нам привозят квас, делают специально для нашей лавки, в магазинах такого не найдете, - говорит продавец.

Радуюсь, что нашла хорошую точку с разливным квасом. Но как-то мало для целой Москвы. Может в русских ресторанах удастся обнаружить?

- Муромский квас у нас появился в меню с начала лета. Москвичи его любят. На основе кваса мы делаем и окрошку, - рассказали в ресторане «Матрешка».

- Сколько стоит?

- 290 рублей за 0,5 литра.

Еще в одном русском ресторане предлагают квас - в «Докторе Живаго» с видом на Кремль.

- У нас есть классический или смородиновый квас - 300 рублей за стакан, 700 рублей за литр, - рассказала официант.

Лимонад найти проще

В ресторане «Доктор Живаго» обращаю внимание на газировку из советского красного автомата.

- Это декорация или можно попить?

- Можно. Причем для наших гостей напитки бесплатно, - рассказали в ресторане.

Беру граненый стакан, такой же, как был в школьной столовке и подношу к автомату. А тут такое разнообразие: Тархун, Дюшес, Крюшон, Цитрусовый, Газированная вода.

- Буквально возвращаешься в то время, когда нужно было бросить 3 копейки, чтобы получить стакан газировки с сиропом, - говорит мне фотограф "КП" Михаил Фролов.

Охлаждающие лимонады готовят в любом ресторане. Причем вкусы самые необычные: со смородиной, огурцами, зеленым чаем, с манго, грушами, клубникой.

- У нас есть лимонады с черной смородиной и мятой, с манго и маракуйя. Часть лимонадов мы делаем по аналогии с советскими, в которых сироп и газированная вода, - рассказали в гастробаре "Горожане".

В Депо предлагают попробовать холодный восточный кофе, английский сидр, а в соседнем кафе «Жажда крови» делают лимонад из вишневого пюре и красного чая с вишней.

Важно

Совет врача: пить квас и лимонады?

- Поддерживать водный баланс в организме человека очень важно. Особенно, в такую жару, которая сейчас стоит в столице и во многих других регионах нашей страны. Каждый день человек должен употреблять как минимум 2 литра воды в день. А в аномальную жару мы, медики, советуем пить даже 3 литра воды, - рассказала Ольга Шарапова, заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова.

- Пить лучше обычную воду?

- Да. Не сладкую. Можно сделать лимонад - выжать в воду половинку лимона. Минеральная вода с газом для организма полезна, но лучше ее употреблять после консультации с врачом. Поскольку если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то такой напиток может обострить хронические болезни. От газированных и сладких напитков в жару лучше вообще отказаться. Они, наоборот, только усилят жажду.

- А как же традиционный славянский напиток – квас?

- Этот напиток вообще очень полезен для человеческого организма. Он содержит углекислоту, аминокислоты и витамины группы В и С. Они благотворно влияют на иммунитет и нервную систему. Лучше всего пить квас, который сделан по ГОСТу. Это очень важно. Так вы будете уверены, что этот напиток действительно полезен, в отличие от других газированных аналогов.

- Сколько кваса можно выпить?

- В большом количестве нельзя. Максимум 250 мл (стакан) в день. Все-таки этот напиток относится к группе сахаросодержащих. А употреблять сахар врачи рекомендуют максимум 50 грамм в день.

- Что поможет освежиться?

- Освежиться в жару помогает горячий чай. Неважно, черный он или зеленый. Кофе пить не рекомендую. Он влияет на сердечно-сосудистую систему, которая в жаркую погоду и так уязвима.