Тимофей Баженов призывает банки ускорить процедуру передачи данных о подозрительных операциях

Тимофей Баженов. Фото: Максим Манюров

Тимофей Баженов считает, что одним из важных механизмов борьбы с киберпреступностью может стать максимальное ускорение передачи сведений о подозрительных операциях со стороны банков и операторов связи в следственные органы. О необходимости Центробанку РФ и полиции активнее обмениваться данными о сомнительных операциях на прямой линии с россиянами заявлял и Владимир Путин во время недавней «Прямой линии».

Лидер общественного движения Тимофей Баженов прокомментировал данные Центробанка: «Мы видим, что ситуация вокруг кибермошенничества продолжает ухудшаться и становится критичной. Потери россиян растут, а доля возмещения банками похищенных средств при этом снижается. Уверен, что множество интернет-преступлений можно предупредить, используя технологический ресурс, который дает скорость реагирования. Многие преступления раскрываются в первые сутки после совершения, а затягивание процедуры приводит к тому, что они не раскрываются. Быстрое, в течение максимум суток, оповещение правоохранительных органов о подозрительных банковских операциях поможет снизить количество совершённых преступлений».

Центробанк огласил статистику по киберпреступности за I квартал 2021 года. Согласно новым данным, потери россиян от интернет-преступников составили почти 2,9 млрд рублей. Это в 1,6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество незаконных операций в сравнении с VI кварталом прошлого года выросло на 40% и превысило 237 тысяч. При этом на 4 % снизилось число возмещенных банками похищенных у россиян средств.

Тимофей Баженов обращает внимание на то, что мошенники пробуют использовать новые сценарии мошенничества. Например, если ранее они чаще всего представлялись сотрудниками банка, то сейчас всё чаще фиксируются мошеннические звонки от «правоохранительных органов» и «органов государственной власти».

«Призываю россиян быть внимательнее. И предупредить о возможном обмане своих родителей, бабушек и дедушек. Именно они чаще всего становятся жертвами манипуляторов. Считаю, что нам необходимо ужесточить ответственность за телефонное и кибермошенничество. А когда жертвами становятся пенсионеры, такие преступления стоит признать тяжкими», — подчеркнул Баженов.