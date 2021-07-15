Собянин: «В 2022 году запустим первые два пассажирских маршрута на электрических судах по Москве-реке»

Горожане смогут оплатить проезд картой «Тройка» и другими привычными билетами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скоро москвичи и туристы смогут с ветерком прокатиться по городу на регулярных речных линиях. Сегодня, 15 июля, мэр столицы Сергей Собянин осмотрел макет будущего московского электрического судна, пришвартованного у причала «Зарядье».

«Это будет новый электрический транспорт - электрические речные трамвайчики, - сказал Собянин. - Очень важный момент - они должны ходить не только летом, но и зимой. Москва - северный город: значительная часть речного сезона закрыта для обычных судов. Поэтому необходимо еще добавлять конструкции, возможность проходить по мелкому льду и при этом не прекращать движение даже зимой. Помимо этого, нужно создать мини-вокзалы, комфортные для ожидания пассажиров. Такой проект мы запускаем. В 2022-2023 году откроем два полноценных маршрута из 20 речных трамваев с соответствующими причальными вокзалами. В дальнейшем будем его развивать, если он будет пользоваться популярностью москвичей».

ЧТО СДЕЛАЮТ

Первыми регулярными маршрутами речного транспорта на Москве-реке станут две линии:

- от Киевского вокзала через Сити в «Фили»;

- от ЗИЛа до Печатников.

Маршруты можно будет корректировать с учётом пожеланий пассажиров и жителей соседних районов. Например, добавить остановку в нужном для большинства людей месте.

Для проекта поэтапно закупят 20 электрических речных судов. Они будут полностью интегрированы в транспортную систему Москвы.

На причалах:

- табло с онлайн-расписанием – все, как в любом городском транспорте;

- оплата проезда - привычными для пассажиров способами: картой «Тройка», единым проездным билетом, банковской картой или с помощью биометрической системы. Владельцы единых проездных билетов на 90/365 дней смогут ехать по своему проездному без дополнительной платы.

ТТХ

Каждое судно будет выглядеть так:

- длина - порядка 22 метров;

- посадочные места - 42, из них 2 – для инвалидов.

В пассажирском салоне:

- информационные экраны и USB-зарядки;

- бесплатный Wi-Fi;

- площадки с местами для парковки самокатов и велосипедов;

- кресла и столики, в том числе для работы на ноутбуке во время поездки;

- панорамные окна и остекленная крыша с красивыми видами на Москву.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Каждый речной маршрут будет перевозить 15-16 тысяч пассажиров в сутки. При этом:

- ускорятся поездки по городу около 1,5 миллионов человек, проживающих в 18 районах Москвы;

- на отдельных участках маршрутов можно будет сэкономить в пути до 1 часа. К примеру, дорога от парка «Фили» до причала «Верхние Мнёвники» на автобусе займёт 65 минут, а по воде - 13,5 минут, то есть в 5 раз быстрее. Еще вариант - от Печатников до Коломенской набережной с одного берега на другой можно будет добраться за 3 минуты. А пока поездка на автобусе отнимает больше часа.

ИДИ И СМОТРИ

Макет будущего городского речного судна, установленный у причала «Зарядье», можно бесплатно посмотреть до конца августа 2021 года. Для посетителей действуют ковидные правила:

- нужно надеть маску и перчатки;

- при входе надо показать электронный сертификат, подтверждающий наличие антител, отрицательного ПЦР-теста или прививку от коронавируса. Подробнее.

Макет работает по такому графику:

- 15 июля - с 12.30 до 18.00;

- с 16 июля по 2 августа - в будни с 13.00 до 18.00, в выходные - с 11.00 до 18.00.

Проезд: ст. м. «Китай-город», Москворецкая набережная.

КСТАТИ

Во время осмотра макета желающие могут выбрать один из вариантов оформления речного трамвая, а также поделиться своими идеями о таком транспорте. Это можно сделать по QR-коду, на сайте Департамента транспорта или отправив письмо на почту reka@transport.mos.ru.

Кроме того, можно проголосовать за названия речных судов. В прошлом году жители предложили называть суда в честь московских рек. Желающие могут выбрать те, которые им нравятся больше, или предложить свои варианты.

ИСТОРИЯ

Первые речные трамвайчики появились в Москве в 1923 году. Уже через 10 лет к 1933 году по Москве-реке ходили более 70 судов.

В 2006 году после отмены городского субсидирования водный транспорт в Москве перестал считаться общественным. Рейсовые маршруты с пассажирскими перевозками тогда закрылись.

Сегодня по Москве-реке ежедневно курсируют порядка 200 судов частных компаний, перевозящих пассажиров по экскурсионно-прогулочным маршрутам.

ПЛАНЫ

В 2022 году столичные власти хотят возродить в Москве речной городской транспорт спустя 16 лет, когда регулярные речные перевозки вообще не проводились. Кроме запуска первых двух регулярных линий электрического речного транспорта, планируют открыть в 2022 году после комплексной реконструкции Южный речной вокзал. Его не использовали по назначению почти 25 лет. Скоро вокзал вновь станет одной из главных остановок регулярных и круизных речных маршрутов Москвы.