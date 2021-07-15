Новые детские площадки столицы: Тренажеры для памяти - в Раменках, остров с маяком - в Новой Москве

Проект детской площадки в премиум-квартале JAZZ-Квартал. Фото jazzkvartal.ru

Во дворах столичных домов все чаще строят необычные детские площадки. Качелями, горками и песочницами малышню и тинейджеров уже не удивить. Теперь игровые комплексы не только развлекают, но еще и обучают. Мы узнали, что интересного появится для детей в жилых кварталах.

«А» И «Б» ИГРАЛИ НА ТРУБЕ

В Марьиной Роще недалеко от Фестивального парка откроется многоуровневый игровой комплекс в стиле джаз. Вся детская дворовая площадка сделана в форме огромной духовой трубы. «Инструмент» становится пространством для самовыражения и исследований. Малыши и подростки могут экспериментировать со звуком, механикой и оптикой, прокачивать воображение с помощью головоломок и лабиринтов. Через площадку проходит единый приключенческий маршрут. Вдоль него - горки-«паутинки», качели, сенсорные и звуковые развивалки. Для самых маленьких - интегрированные в витки трубы карусель, песочница и тактильная стенка. Для детей постарше - большие горки, скалодром, горизонтальные сетки, абстрактные конструкции с необычным внутренним наполнением или с оптическими эффектами. Жители соседних домов смогут подключиться к видеокамерам квартала и наблюдать, как играют их дети на «трубе».

В Марьиной Роще недалеко от Фестивального парка откроется многоуровневый игровой комплекс в стиле джаз.

ЛУГОВЫЕ ТРАВЫ У ДОМА

Фишкой городских дворов становятся природные площадки. Вроде камни, бревна и песчаные барханы, но все благоустроено и в двух шагах от подъезда. Такой экологичный игровой хаб вырастет около одного из жилых комплексов в поселении Рязановское в Новой Москве. На участке в 1,2 гектара разместятся мини-парк, прогулочные маршруты и зоны отдыха. Комплекс для детей и взрослых построят в виде маяка и архипелага «островов». Каждый «остров» оформят как отдельную зону с игровыми и спортивными конструкциями, рассчитанными на конкретный возраст. В центре вокруг «маяка» - площадки с качелями, батутами, скалодромом, тоннелями и местами для игр малышей.

Все детали площадки сделают из натуральных материалов. Фото stroi.mos.ru

Экологичный игровой хаб появится около одного из жилых комплексов в поселении Рязановское в Новой Москве. Фото stroi.mos.ru

Все детали сделают из натуральных материалов. Кроме того, используют стволы деревьев естественной формы с сохраненными ветвями. В игровых зонах уложат натуральное покрытие - песок, щепу, гальку. Вдоль пешеходных дорожек высадят луговые травы и цветы.

ДАЖЕ ГОРКА УМНАЯ

На западе столицы в Раменках появится одна из экспериментальных нейродинамических детских площадок. Каждый сантиметр на ней спроектирован так, чтобы помочь развитию у ребенка речи, памяти, чтения и письма. Архитекторы работали вместе с экспертами детского неврологического центра. Для тренировки вестибулярной системы мозга все пространство превратят в один большой игровой маршрут. Конструкции и разные зоны сделают из натуральных материалов и фактур. Специально для таких площадок разработаны тренажеры для ходьбы, горки с роликовым скатом, мячи-подвесы для отбивания и другие «умные» штуки. За тактильные ощущения будет отвечать песочница с крупным и мелким песком, речными камушками, гладкие и шершавые детали из дерева, металла, пластика.

В Раменках появится одна из экспериментальных нейродинамических детских площадок. Фото garden-west.ru

Кроме того, рядом благоустроят 7 гектаров набережной вдоль реки Раменки. Для жителей соседних домов высадят приватные сады разных цветов, проложат центральный прогулочный бульвар, откроют игровые зоны и места отдыха, пешеходные и беговые маршруты. А еще здесь вырастут более 1500 кустарников и деревьев и 80 видов цветов и трав.

САМОЛЕТ, НА ВЗЛЕТ!

Детские площадки обновят в парке Летчиков-испытателей, появившемся на месте учебного аэродрома и школы младших авиационных специалистов в районе Тропарево-Никулино. На одной из них поставят солнечные часы в виде модели взлетающего военного самолета Су-15. По соседству в центре кольца из качелей откроют скульптурную композицию стрижей - «королей неба». В прогулочной зоне построят деревянную ротонду.

Проектное решение обновления детской площадки в парке Летчиков-испытателей. Фото mos.ru

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