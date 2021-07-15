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Общество15 июля 2021 11:39

Новые детские площадки столицы: Тренажеры для памяти - в Раменках, остров с маяком - в Новой Москве

Развлекательные и обучающие комплексы рассчитаны на ребятишек всех возрастов
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Проект детской площадки в премиум-квартале JAZZ-Квартал. Фото jazzkvartal.ru

Проект детской площадки в премиум-квартале JAZZ-Квартал. Фото jazzkvartal.ru

Во дворах столичных домов все чаще строят необычные детские площадки. Качелями, горками и песочницами малышню и тинейджеров уже не удивить. Теперь игровые комплексы не только развлекают, но еще и обучают. Мы узнали, что интересного появится для детей в жилых кварталах.

«А» И «Б» ИГРАЛИ НА ТРУБЕ

В Марьиной Роще недалеко от Фестивального парка откроется многоуровневый игровой комплекс в стиле джаз. Вся детская дворовая площадка сделана в форме огромной духовой трубы. «Инструмент» становится пространством для самовыражения и исследований. Малыши и подростки могут экспериментировать со звуком, механикой и оптикой, прокачивать воображение с помощью головоломок и лабиринтов. Через площадку проходит единый приключенческий маршрут. Вдоль него - горки-«паутинки», качели, сенсорные и звуковые развивалки. Для самых маленьких - интегрированные в витки трубы карусель, песочница и тактильная стенка. Для детей постарше - большие горки, скалодром, горизонтальные сетки, абстрактные конструкции с необычным внутренним наполнением или с оптическими эффектами. Жители соседних домов смогут подключиться к видеокамерам квартала и наблюдать, как играют их дети на «трубе».

В Марьиной Роще недалеко от Фестивального парка откроется многоуровневый игровой комплекс в стиле джаз.

В Марьиной Роще недалеко от Фестивального парка откроется многоуровневый игровой комплекс в стиле джаз.

ЛУГОВЫЕ ТРАВЫ У ДОМА

Фишкой городских дворов становятся природные площадки. Вроде камни, бревна и песчаные барханы, но все благоустроено и в двух шагах от подъезда. Такой экологичный игровой хаб вырастет около одного из жилых комплексов в поселении Рязановское в Новой Москве. На участке в 1,2 гектара разместятся мини-парк, прогулочные маршруты и зоны отдыха. Комплекс для детей и взрослых построят в виде маяка и архипелага «островов». Каждый «остров» оформят как отдельную зону с игровыми и спортивными конструкциями, рассчитанными на конкретный возраст. В центре вокруг «маяка» - площадки с качелями, батутами, скалодромом, тоннелями и местами для игр малышей.

Все детали площадки сделают из натуральных материалов. Фото stroi.mos.ru

Все детали площадки сделают из натуральных материалов. Фото stroi.mos.ru

Экологичный игровой хаб появится около одного из жилых комплексов в поселении Рязановское в Новой Москве. Фото stroi.mos.ru

Экологичный игровой хаб появится около одного из жилых комплексов в поселении Рязановское в Новой Москве. Фото stroi.mos.ru

Все детали сделают из натуральных материалов. Кроме того, используют стволы деревьев естественной формы с сохраненными ветвями. В игровых зонах уложат натуральное покрытие - песок, щепу, гальку. Вдоль пешеходных дорожек высадят луговые травы и цветы.

ДАЖЕ ГОРКА УМНАЯ

На западе столицы в Раменках появится одна из экспериментальных нейродинамических детских площадок. Каждый сантиметр на ней спроектирован так, чтобы помочь развитию у ребенка речи, памяти, чтения и письма. Архитекторы работали вместе с экспертами детского неврологического центра. Для тренировки вестибулярной системы мозга все пространство превратят в один большой игровой маршрут. Конструкции и разные зоны сделают из натуральных материалов и фактур. Специально для таких площадок разработаны тренажеры для ходьбы, горки с роликовым скатом, мячи-подвесы для отбивания и другие «умные» штуки. За тактильные ощущения будет отвечать песочница с крупным и мелким песком, речными камушками, гладкие и шершавые детали из дерева, металла, пластика.

В Раменках появится одна из экспериментальных нейродинамических детских площадок. Фото garden-west.ru

В Раменках появится одна из экспериментальных нейродинамических детских площадок. Фото garden-west.ru

Кроме того, рядом благоустроят 7 гектаров набережной вдоль реки Раменки. Для жителей соседних домов высадят приватные сады разных цветов, проложат центральный прогулочный бульвар, откроют игровые зоны и места отдыха, пешеходные и беговые маршруты. А еще здесь вырастут более 1500 кустарников и деревьев и 80 видов цветов и трав.

САМОЛЕТ, НА ВЗЛЕТ!

Детские площадки обновят в парке Летчиков-испытателей, появившемся на месте учебного аэродрома и школы младших авиационных специалистов в районе Тропарево-Никулино. На одной из них поставят солнечные часы в виде модели взлетающего военного самолета Су-15. По соседству в центре кольца из качелей откроют скульптурную композицию стрижей - «королей неба». В прогулочной зоне построят деревянную ротонду.

Проектное решение обновления детской площадки в парке Летчиков-испытателей. Фото mos.ru

Проектное решение обновления детской площадки в парке Летчиков-испытателей. Фото mos.ru

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