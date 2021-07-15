Адскую жару в Москве "потушил" ливень со смерчем. Но пекло снова вернется

Уже завтра Москву ожидает снова солнечный день с температурой до +32 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва несколько дней изнывала от жаркой погоды, и вот наконец-то днем 15 июля началась «спасительная» гроза с дождями. Однако синоптики говорят, что прохлада будет временной.

- Местами действительно наблюдается гроза, мы предполагаем, что количество осадков не превысит 5 мм. То есть землю дождь немного освежит. Грозы не будут очень сильными. Температура воздуха после дождя понизится на 5 градусов и то, в тех районах, где этот самый дождь пройдет. Все-таки осадки достаточно локально пройдут, не по всей Москве, - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист «Метеобюро Москвы».

Если учитывать, что температура днем поднялась до +32 градусов, то снизится она ориентировочно до +27 градусов – жара наконец-то спадет.

Москвичи в Бескудниково зафиксировали, что уже через 35 минут, как пошел дождь, температура снизилась на 10 градусов – было +31, а стало +21 градусов.

- У нас достаточно много воды на парковке возле дома. Но хорошо, что хоть трава напитывается влагой. Гром быстро прекратился, а дождь все лил, - рассказала Ирина, местная жительница Бескудниково.

В это же время жители Отрадного сообщали, что у них еще дождь не начался, а в Одинцово дождь залил парковки во дворах. Ливень с градом заметили на Тверской улице. Сильный ливень и в Зеленограде.

- К вечеру грозовая деятельность прекратится. Дождь закончится, небо будет очищаться, после 18.00 вновь выглянет солнце, и температура воздуха снова немного повысится, но не выше +30 градусов, так как солнце после полудня менее активное, - рассказала Татьяна Позднякова.

Специалисты центра «Фобос» также говорят, что кратковременные дожди с грозами будут носить локальный характер и не сумеют сбить аномальную температуру.

Уже завтра Москву ожидает снова солнечный день с температурой воздуха около +31… +32 градусов. Очередной дождь с грозой, по прогнозам синоптиков, ожидается только в воскресенье или в понедельник.

- Вплоть до начала следующей недели столбики термометров в Москве будут подниматься выше +30 градусов. Похолодание ожидается ориентировочно с 19-20 июля, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Кстати

Будут ли пробки?

- В ближайшее время вплоть до 23 часов в Москве ожидаются гроза с дождем. Будьте внимательны, не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями, - предупредили в Департаменте транспорта Москвы.

В городе не ожидаются максимальные пробки, сейчас загрузка – 6 баллов. Наиболее загружены отдельные участки МКАД и Садового кольца.

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию последствий непогоды в Москве.