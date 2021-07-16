Москву ждет похолодание: последние дни зноя будут 17 и 18 июля

Ситуация с погодой изменится в начале следующей недели: к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столица вчера, 15 июля, освежилась - ливень сбил экстремальную жару. В отдельных районах города всего за 1,5 часа выпала почти 1/3 месячной нормы осадков. Небольшие подтопления образовались на Арбате, на участке Дмитровского шоссе, но минут за 20 вода ушла. Дольше всего откачивать воду пришлось в «Шереметьево» - там подтопило взлетно-посадочные полосы.

- Но уже 16 июля в столицу вернулась жара. Термометры покажут отметки +30… +32 градусов, - рассказала главный специалист «Метеобюро Москвы».

Однако локальные дожди с грозами возможны еще и сегодня, 16 июля, во второй половине дня. Кратковременные дожди прогнозируются в столице и в субботу, 17 июля, при этом температура будет аномально жаркой – будет достигать +33 градусов. Местами облачно, но жарко будет в воскресенье.

- Ситуация изменится в начале следующей недели: к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт. В понедельник, 19 июля, в столице пройдет дождь и с этого дня температура воздуха вернется в рамки климатической нормы, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Вторая половина июля в столице будет прохладнее, чем первая. Зной закончится.

- Температура опуститься в среднем на 10 градусов. Столбик термометра будет опускаться до +20 градусов. Активная смена температурного режима будет происходить в понедельник. Мы вернемся к нормальным показателям лета и зной закончится, - рассказал ведущий специалист метеобюро «Фобос» Евгений Тишковец.

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