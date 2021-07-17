Соседи про многодетную семью, троих детей которой сбила студентка на переходе в Москве: Все хотят им помочь

За смерть человека в аварии Валерии грозит до пяти лет колонии Фото: Александр РОГОЗА

Жители района Солнцево второй день обсуждают аварию, которая случилась 16 июня на улице Авиаторов. 18-летняя Валерия за рулем Mazda 3 не остановилась у «зебры» и снесла трех детей. Пятилетний ребенок скончался в реанимации.

— Это многодетная семья — у них пять детей. На прогулку пошли бабушка и мама Марина. С ними был племянник четырехлетний из Волгограда, который приехал с семьей в гости. В коляске везли девятимесячную дочку. Мы поговорили с семьей, они, конечно, шокированы. Узнали, что по малышке прогноз благоприятный. С племянником вроде тоже все будет нормально. С их погибшим сыном которого увозили на вертолете, сразу было понятно: если и выживет, то станет инвалидом — очень тяжелая травма головы, — сообщили корреспонденту kp.ru соседи семьи.

Собеседники рассказывают, что сегодня местным жителям писали помощники адвокатов.

По словам автоэксперта, защита может попытаться смягчить приговор Фото: Александр РОГОЗА

— Один из них очень известный. Постоянно в ток-шоу звездных по телевизору мелькает. Вроде, сказал, что бесплатно будет помогать. Может, это и пиар для них. Но вообще хочется помочь как-то семье, чтобы водительница не ушла от ответственности и компенсировала все до копейки, — добавила соседка пострадавших.

Местные жители также объявили сбор средств. За первые несколько неравнодушные часов перевели около 30 тысяч рублей.

Москвичка Валерия, которая устроила аварию, учится на первом курсе университета. Ранее kp.ru сообщал, что машину ей подарила тетя за хорошую учебу. За смерть человека в аварии грозит до пяти лет колонии. По словам автоэксперта, защита может попытаться смягчить приговор, если докажет, что на месте ДТП должны были поставить светофор.