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Общество20 июля 2021 10:35

Новые фонтаны столицы: Стеклянная ракушка у воды - около Павелецкого вокзала, парящий в брызгах мост - вместо гостиницы «Останкино»

Необычных «мокрых» конструкций в районах становится больше
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Перед Павелецким вокзалом устроят прогулочную зону

Перед Павелецким вокзалом устроят прогулочную зону

Летом горожане спасаются от жары кто как может. Многие охлаждаются около фонтанов. Скоро в столице появятся новые водные сооружения. Рассказываем, где их откроют в ближайшие годы и как они будут выглядеть.

СВЕТ И ТЕНИ

До конца этого года перед Павелецким вокзалом устроят гигантскую прогулочную зону - площадь с фонтаном, открытым амфитеатром и парком в три гектара. Вечером вокруг водных струй будут включать подсветку. Фонари разной формы, высоты и размера превратят площадь в театр света и тени. Все это разместится на крыше подземного торгового комплекса. Главный вход в него поднимется над землей стеклянным козырьком, словно ракушка у воды. А над одним из дополнительных входов появится зеленая зона отдыха с деревянными настилами и променадом по периметру.

ПО ВОДЕ - В ЗООПАРК

В зоопарке на Красной Пресне в этом году откроют новый вход рядом со станцией метро «Баррикадная». Это будет двухэтажный павильон, внутри которого разместят билетные кассы и турникеты. А вокруг здания построят два сухих фонтана. Струи станут словно вылетать из-под земли. Распылители обычно работают в разных режимах. Когда систему будут отключать, площадка станет обычной пешеходной.

В зоопарке на Красной Пресне в этом году откроют новый вход рядом со станцией метро «Баррикадная»

В зоопарке на Красной Пресне в этом году откроют новый вход рядом со станцией метро «Баррикадная»

ВЕЛОДОРОЖКА ВОКРУГ

На Ботанической улице в районе Марфино в ближайшие годы построят эко-квартал с фонтаном, бассейном и парящим мостом. Его разместят на участке бывшей гостиницы «Останкино». В центре двора-парка в 2 гектара - площадь с встроенной в напольное покрытие водной конструкцией и большой елью. Фишка - парящий прогулочный мост длиной более 200 метров, с горками и смотровыми площадками. Мост приведет на крышу спортивного комплекса с бассейном. Около фонтана можно будет прокатиться на велике. По периметру всего двора протянется почти километровая велосипедная дорожка.

На Ботанической улице в районе Марфино в ближайшие годы построят эко-квартал

На Ботанической улице в районе Марфино в ближайшие годы построят эко-квартал

СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ

В Марьиной Роще, недалеко от одноименной станции метро Люблинской-Дмитровской линии между башнями жилого комплекса появится променад и городская площадь с фонтанами. В центре двора - мост для пешеходных прогулок со смотровой площадкой. Рядом - три искусственных водоёма с подсветкой, сухой фонтан и площадка с напольными шахматами.

В Марьиной Роще появится променад и городская площадь с фонтанами

В Марьиной Роще появится променад и городская площадь с фонтанами

ЛЕТОМ - ОСВЕЖАЮЩИЕ СТРУИ, ЗИМОЙ - КАТОК

На западе столицы в Очаково-Матвеевском построят зеленое многоуровневое пространство по принципу «природной реки». Его разместят на берегу реки Очаковки. Для концертов и праздников обустроят зону отдыха с сухим фонтаном, арт-конструкцией и елью. Летом площадь станет местом тусовок, прогулок и общения. Зимой сухой фонтан может превращаться в каток. А хвойное дерево будут наряжать на Новый год. На набережной откроются пикниковые зоны и беговой маршрут.

На западе столицы в Очаково-Матвеевском построят зеленое многоуровневое пространство по принципу «природной реки»

На западе столицы в Очаково-Матвеевском построят зеленое многоуровневое пространство по принципу «природной реки»

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