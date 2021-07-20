Надо ли москвичам бояться обвала холода

Прогнозируемая температура второй половине недели в точности соответствует июльским климатическим нормам для средней полосы. Фото: Иван МАКЕЕВ

+7 градусов на днях в Подмосковье – как вам такой прогноз? Да, речь идет о ночной температуре. Но все же еще в понедельник столица и область плавились при +32 градусах, да и ночи были душные и теплые, около +20. А в ночь на пятницу всего +7!

Этот перепад в двадцать с лишним градусов научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал обвалом холода. Но так ли страшны перемены, как может показаться после этих слов? На самом деле – нет. Погода, наоборот, станет более комфортной.

- Жители и гости столичного региона пережили продолжительный период с температурой +30 градусов. Вслед за прохождением в понедельник атмосферного фронта на территорию центральной России начал распространяться прохладный воздух. Во второй половине недели порывистый северный ветер еще немного понизит температуру, возрастет вероятность небольших дождей, - обрисовали перспективы в Гидрометцентре России.

В среду, 21 июля, солнечно и все еще жарко, хотя до тридцатиградусного пекла дело не дойдет, максимум +26...+27.

В четверг, 22 июля, уже заметно прохладнее, +19...+24, переменная облачность и мощный ветродуй с порывами до 17 м/сек.

В ночь на пятницу в Подмосковье воздух остынет до +7 градусов, в мегаполисе не ниже +10. Днем +19...+24, по-прежнему ветрено, возможны короткие дожди. Такая же погода в в субботу, 24 июля. В воскресенье, 25 июля, сухо и солнечно, +20...+25 градусов.

Как видите, ни жутких холодов, ни ливней, ни других ужасов не предвидится. Вполне можно ехать на дачу или провести время в городе, не изнывая от жары. Такая температура, как во второй половине недели, в точности соответствует июльским климатическим нормам для средней полосы. Но да, после почти двух недель аномального зноя, на 8 – 9 градусов зашкаливающего за климатические нормы, “нормальная” погода будет казаться прохладной, признает Вильфанд. Особенно из-за сильного северного ветра.

Впрочем, уже в начале следующей недели, по предварительным расчетам синоптиков, в Москву вернется 30-градусное пекло.