В «Зарядье» появились парящие капуста, земляника и кумкват

Во Флорариуме «Зарядья» обновили экспозицию. Фото: Андрей АБРАМОВ

Стеклянная колба Флорариума в парке «Зарядье» мерцает как космическая капсула: внутри горят неоновые фитолампы, сквозь купол бьют солнечные лучи. Внутри воронка, которая служит лестницей. Вдоль нее высажены 250 видов растений — все кашпо (фитобоксы) на уровне глаз, каждый саженец можно рассмотреть в деталях.

Сначала здесь была тропическая оранжерея — плодоносили манго, ананас и авокадо. Недавно выставку обновили, теперь она называется «Маршрут Россия»: собрали растения из 85 регионов.

Экспозиция — большая метафора страны. Регионы следуют друг за другом: с запада от Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы, на самый верх оранжереи к Кавказу — под куполом теплее всего, а затем спуск обратно — на Дальний Восток.

Растения характерные и символичные для своего региона, либо редкие в этой части страны.

Выглядит как отсек межгалактического звездолёта, на котором перевозят растения. Фото: Андрей АБРАМОВ

НИКАКОГО ЧЕРНОЗЕМА

Растения закреплены в перлите — это вулканическая порода, которая напоминает колотый сахар. Ведущий агроном парка Анастасия Покиньчереда открывает металлический фитобокс. Внутри горшки с отверстиями, из которых пробиваются корни и... все! Грунта в оранжерее нет! Получается, растут в воздухе.

— Этот называется аэропоника. Внутри каждого фитобокса установлена трубка с форсунками, которые распыляют питательный раствор непосредственно на корни растений. Аэрозоль состоит из питательных веществ: азот, фосфор, калий и другие важнейшие микроэлементы. Все это растения ищут в почве, а здесь получают напрямую, — рассказывает агроном.

Раствор, который не впитали корни, возвращается в систему, очищается и ждет следующего распыления. Создатели оранжереи говорят: могли бы по-старинке усадить все в грунт, но ничего нового науке бы это не дало. Агрономы «Зарядья» впервые в мире испытывают аэропонику на многих из представленных растениях.

Внутри воронка, вдоль которой установлены фитобоксы. Фото: Андрей АБРАМОВ

КОМУ ДОСТАЛАСЬ КАРТОШКА

В фитобоксе Санкт-Петербурга зреет ярко-оранжевый цитрусовый кумкват. Такие высаживают в дворцовых оранжереях. Рядом белокачанная капуста. Весной 1942 года перед трудящимися ленинградцами была поставлена задача обеспечить себя собственными овощами. Промышленные предприятия и учреждения должны были организовать свои подсобные хозяйства. Под огороды были выделены все пустыри, сады, стадионы, парки и скверы. Огород был разбит даже даже на Исаакиевской площади — там выращивали капусту.

У Москвы — черноголовка лекарственная и земляника. В Подмосковье — вербейник (мелкие желтые цветочки на зеленом стебле) и копытень европейский — лекарственное растение, произрастающее в лесах Подмосковья и также использующееся в озеленении.

— На стенде «Тульская область» высадили крапиву. Там в селе Крапивна ежегодно проходит Международный фестиваль крапивы. А официальным символом Крапивны является крапива, ветви которой изображены на гербе города, утвержденном в 1778 году. Лопух, ясень, клевер и береза привычны нам, но священны для коренных народов Марий Эл — к ним и посадили. Челябинские агрономы вывели сорт абрикосов «челябинский ранний», поэтому не удивляйтесь, — делится экскурсовод.

Картошку отдали Брянской области, сахарную свеклу — Курской, томат — Калужской, кукурузу — Краснодарскому краю. В администрации парка говорят, что перед тем, как распределять такие популярные виды, смотрели сводки урожайности по стране. Где выше — туда и определяли культуру.

Никакого грунта! Фото: Андрей АБРАМОВ

Куда денут урожай?

— Он нужен для обновления коллекции: семена, полученные из плодов во Флорариуме, используются для выращивания новых растений. Выставка способна функционировать круглый год и рассчитана на долговременное экспонирование, — отвечает начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе парка «Зарядье» Александра Воскресенская.

После Флорариума можно посмотреть выставку «Заземление» московской художницы Анастасии Вермеер. 30 иллюстраций-наблюдений, в которых мастер размышляет о месте растений и живой природы в жизни человека. Рядом работает садовый маркет, на котором можно купить растения в экосистемах, наборы для самостоятельного выращивания, книги о садоводстве.

КОНКРЕТНО

Флорариум расположен в центре парка «Зарядье» (ул. Варварка, домовладение 6, стр. 1). Работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 21:00, вход по сеансам. Понедельник выходной. Детей младше 6 лет не пускают. Билеты (будни/выходные):

взрослый 190/250 руб.;

дети до 18 лет, студенты-очники, пенсионеры, инвалиды всех групп 152/200 руб.

Сейчас билеты продают только онлайн на сайте zaryadyepark.ru (раздел «Афиша и билеты»), в официальном мобильном приложении парка и в платежно-навигационных терминалах на территории «Зарядья».

Туристы из других регионов спешат отыскать свой фитобокс. Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Где еще посмотреть на уникальные растения в Москве

«Аптекарский огород» (проспект Мира, 26, стр. 1). Памятник садово-паркового искусства. Три оранжереи, дендрарий и несколько тематических садов. Взрослый билет 300 — 400 руб., льготный 200 — 250 руб.

Главный ботанический сад РАН (ул. Ботаническая, 4, стр. 2). В коллекции 18 тысяч видов растений. Есть розарий, японский сад, две фондовых оранжереи, но для посещения открыта лишь одна. Взрослый билет 300 — 400 руб., льготный 200 руб.

Ботанический сад МГУ (Ленинские Горы, 1, стр. 12). Есть альпинарий — рельеф горных систем, участки хвойных и типичных для европейской территории России растений, дендрарий и питомник. Взрослый билет 200 руб., льготный 150 руб., экскурсии 300 — 500 руб.

Капуста досталась Санкт-Петербургу в знак признания института Вавилова. Фото: Андрей АБРАМОВ

Оранжереи «Царицыно» (Дольская ул., 1, стр. 32). Воссозданные по старинным чертежам три оранжереи напротив царской усадьбы. Внутри пальмы, виноград, кактусы и экзотические растения. Взрослый билет 250 руб., льготный 130 руб.

Биологический музей Тимирязева (ул. Малая Грузинская, 15). Компактная оранжерея, куда ходят посмотреть на хищные растения. Взрослый билет 280 руб., льготный 140 руб.

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