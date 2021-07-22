В Москве повторную вакцинацию от COVID проводят во всех прививочных пунктах

Врачи рекомендуют проходить ревакцинацию через шесть месяцев после получения первого компонента вакцины Фото: Иван МАКЕЕВ

Желающие сделать повторную прививку от коронавируса в столице могут теперь обращаться в любой удобный пункт вакцинации. Для укола там предлагают однокомпонентный «Спутник Лайт» или двухкомпонентный «Спутник V».

«Мы продолжаем расширять возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве, в том числе для повторной, - сказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. - С 22 июля сделать повторную прививку можно во всех действующих городских центрах вакцинации - в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы» и других популярных общественных местах».

Напомним, врачи рекомендуют проходить ревакцинацию через шесть месяцев после получения первого компонента вакцины. По мнению специалистов, это даёт организму дополнительную защиту от заражения новыми, еще более агрессивными штаммами. Как только ситуация с пандемией улучшится, повторную прививку достаточно будет делать раз в год.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

Если первый раз укололись от ковида в районной поликлинике или в мобильном пункте, то для повторной процедуры нужен только паспорт и полис ОМС.

Если ранее получили вакцину в другом месте, например, в федеральных или частных медицинских центрах, в другом регионе, то обязательно нужен сертификат о вакцинации.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

По любому удобному адресу:

- в прививочных пунктах при городских поликлиниках принимают по предварительной записи без выходных с 8.00 до 22.00;

- в павильонах «Здоровая Москва» - без записи, с 8.00 до 22.00, но фактически работают до последнего посетителя;

- в торговых центрах и других общественных местах - без записи.

Адреса всех прививочных пунктов

Актуальное расписание мобильных точек - на портале мэра Москвы в разделе «Бесплатная вакцинация».