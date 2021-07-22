Москвич ответит по четырем статьям за гонки с ребенком на электросамокате на скорости 60 км в час

На допросе в полиции мужчина признал свою вину

Московская полиция разбирается с очередным электросамокатчиком-лихачем. Накануне в Сети появилось видео, как мужчина мчится по одной из дорог столичного района Люблино на довольно большой скорости - вровень с машинами. При этом сам он едет стоя, а на сидении за его спиной - ребенок. Ребенок же держится за руль и управляет техникой.

Сотрудникам ГИБДД уже удалось задержать ночного гонщика. Выяснилось, что мужчине 41 год, а его сыну - всего 10.

Также стало известно, что электросамокат, на котором москвич ехал по проезжей части, превышает все допустимые нормативы.

- В ходе проверки сотрудниками ГИБДД установлено, что мощность электрической тяги устройства составляет 2500 Ватт (допустимая норма - 0,25 кВт, - Авт.), а максимально возможная скорость передвижения может достигать 70 км/ч, - сообщили в ГУ МВД по Москве.

По прикидкам экспертов, нарушитель спокойствия несся с ребенком по дороге на скорости около 50-60 км в час.

При том, что городские власти ввели ограничение до 25 км (на пешеходных улицах и вовсе до 15 км).

На мужчину уже завели административные протоколы сразу по 4 статьям.

«КП» изучила, что грозит москвичу.

1. Нарушение правил перевозки людей - штраф в 500 рублей.

2. Наказание за нарушение правил применения мотошлемов - штраф 1000 рублей.

3. Проезд на запрещающий сигнал светофора - 800 рублей.

4. Управление транспортным средством родителей, не имеющим на это право - до 30 тысяч рублей.

На допросе в полиции мужчина признал свою вину. Частично. Он утверждает, что электросамокатом управлял не ребенок, а он.

Тем временем эксперты отмечают, что число различных происшествий с электросамокатами увеличивается.

Например, на днях Департамент транспорта Москвы приводил статистику столичного ГИБДД. Если за весь 2020 год на территории города после различных инцидентов с участием новой двухколесной техники пострадали 8 человек (7 взрослых и 1 ребенок), то всего за 6 месяцев нынешнего года цифры выросли в разы. 27 пострадавших - 24 взрослых и 3 несовершеннолетних.

На днях, например, электросамоктчик сбил на улице Земляной вал женщину и сбежал с места происшествия. У москвички диагностировали перелом ребра.

А порой такие инциденты заканчиваются совсем печально. 14 июля после столкновения с электросамокатом погиб 80-летний Иван Пигарев, известный ученый-биолог и внук поэта Тютчева. Мужчина в районе Воробьевых гор ехал на велосипеде, навстречу ему вылетел электросамокат. После столкновения Пигарев упал и ударился головой о тротуар. Спасти его не смогли. Сам электросамокатчик попал в больницу с несколькими переломами.