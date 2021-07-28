Москвичам приходят фальшивые квитанции на квартплату: Как не попасться на удочку мошенников

Если вы сомневаетесь, настоящий ли счет за услуги ЖКХ вам прислали, то можно сравнить его со старыми, оплаченными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Москвы продолжают рассылать «левые» платежки за квартиру. А тут ещё тарифы за «коммуналку» с июля повысились, и на этой волне тоже пытаются обдурить. Например, вписывают другие суммы. Разбираемся, как узнать, что вам подкинули подделку.

ПРОВЕРЯЕМ ПЛАТЕЖКУ

Если сомневаетесь, настоящий ли счет за услуги ЖКХ вам прислали, то можно сравнить его со старыми, уже оплаченными без всяких проблем квитанциями:

- бумажными - по ранее выставленным счетам, которые обычно кидают в почтовый ящик;

- электронными - их ежемесячно присылают в личный кабинет на mos.ru.

Кстати, квиток на ваш адрес электронной почты может прилететь, только если вы подписались на такую услугу самостоятельно на mos.ru. Если не давали официального согласия на рассылку, то скорее всего, вам подкинули «липу».

КАК ВЫГЛЯДИТ ПОДЛИННИК

В настоящей платежке всегда указаны:

1. ФИО и адрес плательщика.

2. Код плательщика - 10-значная комбинация цифр.

3. Реквизиты платежа - обычно банк ВТБ.

4. Информация об управляющей вашим домом компании - название, адрес, телефон, ИНН.

5. Тарифы на все виды услуг и количество израсходованной воды, тепла и других ресурсов. Сюда входят такие строчки:

- горячее и холодное водоснабжение (ГВС И ХВС), а также водоотведение, то есть канализация;

- отопление основной площади;

- взнос на капитальный ремонт;

- содержание и ремонт жилого помещения;

- запирающее устройство;

- антенна;

- радио (при наличии);

Дополнительные услуги могут появиться в платежке только после согласования с жителями дома;

6. Начисления по каждой услуге за календарный месяц.

7. Льготы и перерасчеты.

8. Общая и жилая площади квартиры.

9. Количество зарегистрированных жителей и льготников.

10. Дата создания платежки и дата последней оплаты

(см. образец подлинника здесь).

Обратите внимание! Если жилец накопил долг по квартплате, то внешняя сторона квитка, доставляемого в почтовый ящик, будет окрашена в розовый цвет с заголовком «Долговой документ».

Дополнительные услуги могут появиться в платежке только после согласования с жителями дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если получили подозрительную платежку, можно обратиться за помощью любым удобным способом:

- в свою управляющую компанию. Ее адрес указан в едином платежном документе (ЕПД), которые обычно разносят по почтовым ящикам коммунальщики;

- в ближайший центр госуслуг «Мои документы» (адреса - md.mos.ru);

- к диспетчерам единой горячей линии правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Достаточно позвонить на этот номер, а оператор уже сам решит, к кому вас направить.

КСТАТИ

А тариф-то настоящий!

С 1 июля в столице выросли ставки за коммунальные услуги. Чтобы не попасть на уловки мошенников с этими суммами, напомним на всякий случай, как теперь выглядят тарифы в платежке:

1. Электричество (за кВт. ч)

- в квартирах с электрическими плитами - 5 руб. 15 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 5 руб. 92 коп., ночью - 1 руб. 74 коп.);

- в квартирах с газовыми плитами - 5 руб. 92 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 6 руб. 81 коп., ночью - 2 руб. 48 коп.)

2. Холодная вода (за куб. м, по счетчикам) - 75 руб. 59 коп. (холодная вода - 43,57 руб. + канализация - 32,02 руб.)

3. Горячая вода (за куб. м, по счетчикам) - 211 руб. 67 коп. (холодная вода - 43,57 руб. + подогрев воды - 168,10 руб.)

4. Отопление (за Гкал, по счетчикам) - 2546 руб. 83 коп.

5. Cодержание и ремонт жилья (за 1 кв. м общей площади в месяц) - 31 руб. 89 коп. (в домах со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом, за площадь в пределах норм)

6. Социальный наем жилья (за 1 кв. м общей площади в месяц)

Для льготников:

- дома со всеми удобствами, с лифтом, в пределах Третьего транспортного кольца – 5 руб. 67 коп.

Для обычных жильцов:

- дома со всеми удобствами независимо от материала стен, наличия лифта и мусоропровода, за пределами Третьего транспортного кольца - 26 руб. 42 коп.

7. Взнос за капитальный ремонт (за 1 кв. м общей площади в месяц) - 19 руб. 52 коп.

8. Радио (за точку, в месяц) - 122 руб. 70 коп.

9. Домофон (с квартиры, в месяц) - в среднем от 27 до 64 руб. (в зависимости от вида устройства и обслуживающей его фирмы).

10. Телеантенна (с квартиры, в месяц) - 245 руб.

11. Газ (за куб. м, по счетчикам) - 7 руб. 25 коп.

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