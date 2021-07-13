Как сэкономить на квартплате в отпуске или на даче

Заявление о перерасчете «коммуналки» можно написать до отъезда или после возвращения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Москвичи летом отдыхают на дачах, в отпусках и поездках. Пока жилплощадь в городе пустует, можно сэкономить на квартплате. Рассказываем, куда обращаться и какие документы нужны.

ЭТИ УСЛУГИ МОГУТ ОБОЙТИСЬ ДЕШЕВЛЕ

Перерасчёт можно сделать, если больше пяти полных дней подряд в квартире вообще никто не жил или не было кого-то из прописанных в ней людей, не считая дней отъезда и возвращения. Тогда за это время итоговая сумма может снизиться за такие домашние удобства:

- холодная и горячая вода;

- водоотведение, то есть канализация (если получаете перерасчет за холодную и горячую воду);

- газ и свет, кроме платы за газ для отопления.

При этом перерасчет полагается, только если в вашей квартире или доме поставить счетчики технически невозможно. К примеру, из-за того, что потом нельзя будет добраться к прибору учета, чтобы проверить данные расхода воды, сделать ремонт или полностью заменить его. Еще одной причиной может быть вертикальная разводка внутридомовых систем отопления.

Внимание! Перерасчет квартплаты нельзя оформить за такие услуги:

- жилищные - наем, содержание жилья, взнос на капремонт;

- коммунальные - отопление;

- радио, телеантенна.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИГОДЯТСЯ

1. Заявление о перерасчете.

2. Акт обследования с подтверждением, что в квартире или доме нельзя подключить личный счетчик (если квартира ваша) или общий (если квартира коммунальная). Этот документ могут оформить в управляющей компании.

3. Документ, подтверждающий факт и длительность отсутствия на жилплощади. Например:

- копия командировочного удостоверения или решения, приказа, распоряжения или справка о служебной командировке с копиями проездных билетов;

- справка о том, что вы находились на лечении в санатории, больнице;

- билеты на самолет, поезд, оформленные на ваше имя (если в них указывается ФИО), или их заверенные копии. Если билеты оформлялись в электронном виде, нужно приложить их распечатку и посадочный талон или другой документ, подтверждающий, что билетам вы воспользовались;

- счета за проживание в гостинице, хостеле или их заверенные копии;

- выданный регистрирующим ведомством документ о временной регистрации по месту пребывания или его заверенная копия;

- справка от службы вневедомственной охраны с указанием срока, в течение которого в вашем жилье никого не было и оно непрерывно находилось под охраной;

- справка из консульства или дипломатического представительства России, подтверждающая ваше пребывание за границей;

- заверенная копия загранпаспорта или другого документа, удостоверяющего вашу личность и содержащая отметки о выезде из страны и въезде в нее;

- справка из дачного, садового, огороднического товарищества о вашем временном проживании на даче;

- другие документы, которые, по вашему мнению, доказывают факт и длительность вашего отсутствия.

Пока вы на даче и жилплощадь в городе пустует, можно сэкономить на квартплате. Фото: Мария ЛЕНЦ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Это зависит от того, кто отвечает за начисление квартплаты в вашем доме.

Заявление о перерасчете и необходимые документы можно принести в одно из ведомств на выбор:

- в управляющую компанию;

- в районный центр госуслуг «Мои документы».

В квитанции за квартиру должна быть указана одна из этих организаций. Их адреса и контакты можно посмотреть также на сайтах - МФЦ Москвы (md.mos.ru) или управляющих компаний «Дома Москвы» (dom.mos.ru).

При этом заявление о перерасчете «коммуналки» можно написать до отъезда или после возвращения. В первом случае в свой МФЦ или управляющую компанию надо прийти с заявлением не ранее чем за шесть месяцев до предполагаемой поездки. После возвращения в течение 30 дней нужно принести туда же документы, подтверждающие ваше отсутствие (см. список выше). Иначе перерасчёт не светит и придется оплатить коммунальные услуги полностью.

Чтобы удобнее все оформить после возвращения, тогда также в течение 30 дней нужно передать заявление в центр «Мои документы» или управляющую компанию. К нему приложите акт обследования, выданный специалистом управляющей компании, и документ, подтверждающий ваше отсутствие. Перерасчет сделают в течение пяти рабочих дней.

КСТАТИ

На летних отключениях горячей воды можно снизить цену

Но важно, чтобы в квартире стояли водосчетчики. Во время традиционной сезонной отключки многие по привычке открывают кран с горячей водой. Из него ведь течёт, хоть и холодная. Полностью ее не перекрывают, а лишь перестают нагревать из-за профилактики теплообменной техники в сетях. А счётчики как квартирные, так и общедомовые накручивают такую воду как горячую. Цена за неё в платежке тоже будет «горячая». Сравните: кубометр холодной воды в жилых домах столицы обходится сегодня в 43 рублей 57 копеек, а кубометр горячей воды - в 211 рублей 67 копеек. Разница чувствуется! К тому же это новые тарифы, которые выросли недавно, с 1 июля.

Поэтому чтобы летняя водная напасть не ударила по карману, вентиль на стояке горячей воды в своей квартире лучше закрывать. А то холодная вода из горячего крана обойдётся дороже. Кстати, иногда управляющие компании сами переключают внутридомовые задвижки в даты профилактики теплосетей. Но и вы тоже не забывайте об этом.

Ещё одна «напоминалка» - если ремонт закончился, а горячую воду не дали или пустили тонкой струйкой, то вам обязаны сделать перерасчет. Оплату за плохую услугу должны уменьшить или полностью от неё освободить.

Истраченные горячие литры можно даже оплачивать по более дешевому тарифу за холодную воду. Но только, если температура горячей воды была ниже +40. Цена снижается за каждый час такой услуги суммарно в течение расчетного срока. Для оформления скидки надо обратиться в свою управляющую компанию.