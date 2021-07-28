Спасут ли отбойники на Садовом кольце в Москве от новых смертельных ДТП, как авария с участием Михаила Ефремова

Всякий раз после смертельных ДТП на Садовом кольце с новой силой начинаются дебаты на тему установки отбойников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всякий раз после смертельных ДТП на Садовом кольце с новой силой начинаются дебаты на тему установки отбойников. Настоящий бум обсуждений случился летом 2020-го после смертельной аварии, которую устроил актер Михаил Ефремов. Тогда на своем внедорожнике в стельку пьяный народный любимец выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил фургон доставки деликатесов. Водитель Сергей Захаров погиб от полученных травм. Само же ДТП стало одной из самых обсуждаемых новостей. И тогда многие эксперты уверяли: движение на Садовом после такого уже не будет прежним и выступали с прогнозами об установке отбойников. Но ничего менять не стали. «На каждого алкаша отбойников не наберешься», примерно так объяснили свое решение чиновники. Действительно, причиной аварии стало вовсе не отсутствие отбойников, а пьяная неадекватная езда, за которую актер поплатился свободой: в колонии он проведет семь с половиной лет.

САМЫЕ АВАРИЙНЫЕ

Ничего не стали менять и после другого резонансного ДТП на Садовом кольце. Оно тоже «звездное» и тоже с выездом на встречку. 1 апреля этого года блогер Эдвард Бил на своей иномарке лоб в лоб протаранил «Фольксваген», за рулем которого ехала молодая мама. Машина женщины паровозиком собрала еще три автомобиля, ехавших в попутном с ней направлении, и оказалась зажата между ними. Пострадавшая провела в больнице два месяца и навсегда осталась инвалидом. Блогер отделался условным сроком: в отличие от Ефремова он был трезв. В суде не раз говорили об отбойниках, которые могли предотвратить беду. Всерьез задумались над проблемой и городские власти.

- Действительно, многие эксперты считают, что необходимо разделить полосы, но с учетом сохранения городской среды, чтобы Садовое кольцо не выглядело слишком магистрально. По вопросу идет дискуссия, и я надеюсь, что будет принято правильное решение, - прокомментировал Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД (Центр организации дорожного движения).

Сейчас встречные потоки на Садовом кольце разделены лишь дорожной разметкой. На протяжение всех 16 километров — это широкая двойная сплошная линия. За скоростью движения, а она почти на всех участках составляет 60 километров в час, а так же за соблюдением других ПДД пристально следят дорожные камеры. На этой городской дороге приборов особенно много, они установлены через каждые 300 метров.

А что с аварийностью? Помимо уже названых громких аварий в среднем ежегодно тут случается от 70 до 80 ДТП (см. «Только цифры»).

В целом же Садовое кольцо в антирейтинге аварийных магистралей не значится. По итогам восьми месяцев 2021 года в тройку самых опасных дорог попал МКАД (53 погибших), Калужское шоссе (10 погибших) и Кутузовский проспект ( 5 погибших). Впрочем, само сравнение вряд ли ли можно считать объективным — прослеживается прямая связь между протяженностью дороги и количеством ДТП. Сравнивать 108 километров Московской кольцевой с 15 километрами Садового кольца нелогично.

Настоящий бум обсуждений случился летом 2020-го после смертельной аварии, которую устроил актер Михаил Ефремов. Фото: Роман Канащук/ТАСС

КЛУМБА ВМЕСТО БЕТОНА

Что до отбойников, то самые аварийные МКАД и Калужское шоссе ими оборудованы. А вот ситуация на Кутузовском проспекте аналогична Садовому кольцу: о необходимости отбойников говорят годами, но дальше обсуждений дело не идет.

- Отбойники на Садовом кольце не выгодны прежде всего тем, кто пользуется разделительной полосой для движения. И это не только автомобили скорой помощи, которые и так подавляющее большинство участников дорожного движения всегда готовы пропустить, а машины спецсубъектов: чиновников, депутатов, судей. Эта группа имеет сильнейшее лобби и всякий раз побеждает здравую имею разделения потоков встречного движения. Установка отбойников однозначно необходима и давно назрела. Это элементарное решение позволит сократить число ДТП и самое главное спасет жизни людей, - прокомментировал Антон Шапарин, вице-президент Национального союза Автомобилистов России. - Если не действовать сейчас, то уже очень скоро, не удивлюсь, что уже этим летом, список жертв Садового кольца пополнят водители элекросамокатов. Сам лично и не один раз видел, как они выезжают на разделительную полосу Садового кольца и едут по ней, как по велодорожке. Добром это не закончится.

Надо сказать, что публично против установки отбойников на Садовом кольце никто не высказывается. Но аргумент против все-таки есть — это эстетический вид улицы.

- Садовое кольцо — это историческая улица в центральной части города. И, конечно, ни в коем случае не стоит уродовать ее металлическими или бетонными отбойниками, - считает Петр Шкуматов, лидер общества "Синие Ведерки". - Необходимо найти решение, которое сделает улицу безопаснее и сохранит ее эстетику и архитектуру. К примеру, можно сделать высокие клумбы или высадить ряд деревьев. Говоря о Садовом, я бы вообще не использовал термин «отбойник» и заменил бы его «разделительным барьером». Каким будет это барьер, пусть решают дизайнеры. А вот в его необходимости я не сомневаюсь. Особенно на проблемный участках, тех, где случились аварии с Ефремовым и Эдвардом Билом. Там ширина проезжей части позволяет разделить потоки автомобилей, в запасе у дорожников на это есть целая автомобильная полоса. А вот на участке Крымского моста такой возможности нет. Поэтому тут нужно максимально продумать пути реализации.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ДТП на Садовом кольце

2019

Всего 71 авария: 2 человека погибли, 83 получили травмы

2 ДТП из-за выезда на встречку

2020

Всего 77 аварий: 2 человека погибли, 88 получили травмы.

4 ДТП из-за выезда на встречку

2021 (7 месяцев)

Всего 34 аварии: 2 человека погибли, 40 получили травмы

4 ДТП из-за выезда на встречку

!Во всех случаях люди погибли только в ДТП с выездом на встречную полосу

По данным столичной Госавтоинспекции.

СПРАВКА «КП»

В 1870-х на Садовом кольце были проложены пути для трамваев на конной тяге (конка), которую в 1912 году сменили трамваи на электрической тяге. Маршрут назывался «Б» (в просторечье — «букашка»).

17 июля 1944 года, после разгрома немецких войск в Белоруссии, по Садовому кольцу прошёл марш немецких военнопленных.

Три из семи знаменитых сталинских высоток находятся на Садовом кольце. Это здание Министерства иностранных дел России, жилой дом на Кудринской площади и высотное здание на Площади Красных Ворот.

В начале 1950-х была построена Кольцевая линия Московского метрополитена, южная часть которой (от станции «Курская» до станции «Парк культуры») прошла под Садовым кольцом.

В 2017-м году троллейбусы на Садовом кольце заменили автобусы