В Балашихе от коронавируса вылечили 101-летнюю пациентку: «Спасибо, родненькие»

В больнице женщина отметила день рождения, но, несмотря на возраст, сумела победить вирус

Список долгожителей, которые сумели победить Covid-19, пополнила жительница подмосковной Балашихи Мария Фоминична. Месяц назад 100-летняя женщина заболела. Внуки вызвали скорую, и оказалось, что у долгожительницы коронавирус. Пациентку сразу же госпитализировали в Балашихинскую ЦРБ. Там сделали компьютерную томографию, которая показала, что у пенсионерки двухсторонняя пневмония с поражением легких на 20 процентов.

- Пациентка поступила к нам в состоянии средней степени тяжести. Ей были проведены необходимые обследования и назначено медикаментозное лечение и поддерживающая и инфузионная терапия. Течение болезни осложнялось многочисленными сопутствующими заболеваниями, но, благодаря своевременно начатому лечению, пациентка быстро пошла на поправку, - рассказал «Комсомольской правде» Михаил Антипов, главный врач Балашихинской больницы.

По словам врачей, Мария Фоминична с точностью выполняла все назначения, а еще не падала духом и с первых дней была уверена, что с болезнью справится. Кстати, свой 101 день рождения она отметила в больнице. Правда, в тот день, 15 июля, было не до праздника: активно шел процесс лечения. Подарить подарки и отметить день рождения пациентки-долгожительницы врачи решили на выписке. В среду, 28 июля, домой Марию Фоминичну провожали всем отделением.

- Спасибо, родненькие, - сказала выздоровевшая пациентка врачам.

Ближайшие две недели пенсионерка проведет дома под наблюдением врача-терапевта. А потом отправится в санаторий на реабилитацию. Кто знает, возможно, в тот же самый, в котором будет восстанавливаться после коронавируса другой подмосковный долгожитель, 103-летний Николай Багаев.