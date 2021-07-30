Не могла даже звать на помощь: тяжелобольная мать актёра из «Марша Турецкого» 10 дней мучалась в квартире с телом сына

Актер Максим Михалин. Фото kino-teatr.ru

Стали известны страшные подробности трагичной смерти 46-летнего актера Максима Михайлина. Выяснилось, что артист жил в одной квартире с тяжелобольной матерью, 69-летней Любовью Михайлиной. Несколько лет назад женщина перенесла два инсульта. Пенсионерку парализовало, болезнь приковала ее к кровати. Максим ухаживал за матерью, с родственниками они не общались.

Тревогу забила единственная подруга семьи, пожилая Светлана Ивановна. Она несколько дней не могла дозвониться ни Максиму, ни его маме Любе. Бдительная женщина обратилась в полицию. Когда оперативники вскрыли дверь, их глазам предстала страшная картина.

- В квартире на Мосфильмовской улице было найдено тело 46-летнего актера Максима Михайлина. В соседней комнате оперативники нашли его мать, 69-летнюю Любовь Михайлину. Женщина была при смерти и не могла даже пошевелиться. Все эти 10 дней Любовь была одна и не могла позвать на помощь. Когда ее нашли, женщина была в предсмертном состоянии, голодная и совершенно разбитая смертью сына, - рассказал KP.RU друг семьи артиста.

Мать скончавшегося актера экстренно госпитализировали в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Известно, что после двух инсультов матери Михайлин уволился с работы в Московском Драматическом театре Армена Джигарханяна, чтобы заботиться и ухаживать за парализованной женщиной. Актер практически не отходил от нее.

Актер очень страдал из-за того, что бросил сцену, а также из-за состояние здоровья мамы. На фоне этих переживаний, мужчина пристрастился к алкоголю. Знакомые семьи предполагают, что именно пагубная привычка могла стать причиной столь ранней смерти артиста.