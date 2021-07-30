Соседи умершего актера Максима Михайлина: «Его некому хоронить. Думаем собрать хоть по 100 рублей»

К переживаниям о трагичной смерти 46-летнего артиста и тяжелого состояния здоровья его парализованной 69-летней матери, у соседей добавился еще один насущный вопрос: что же делать дальше? Фото: кадр из фильма

Корреспондент KP.ru побывала в доме умершего актера Максима Михайлина на Мосфильмовской улице и пообщалась с его соседями и знакомыми. К переживаниям о трагичной смерти 46-летнего артиста и тяжелого состояния здоровья его парализованной 69-летней матери, у соседей добавился еще один насущный вопрос: что же делать дальше?

Дело в том, что мать и сын Михайлины жили очень обособленно и бедно. Женщина была прикована к постели, после перенесенных инсультов, а Максим ухаживал за ней и почти не выходил из дома. Артист даже бросил работу в драматическом театре Армена Джигарханяна, чтобы заботиться о матери. Все имеющиеся в семье деньги тратились на лекарства и еду.

- Максим практически ни с кем не общался, не заводил себе отношений и не создавал семью. Он посвятил всего себя уходу за тяжелобольной мамой. Каких-либо друзей или подруг в доме не бывало. Родственники тоже не объявлялись, даже после того, как стало известно, что Максим умер. У них никого не было, жили только друг для друга. Теперь его не стало, мать парализована, в реанимации. Кто будет хоронить парня? А ухаживать за его мамой, когда ее выпишут, - с печалью сетуют на сложившуюся ситуацию знакомые семьи Михайлиных в разговоре с KP.RU.

Когда соседи узнали о случившемся, старшая по дому и несколько человек, кто был знаком с семьей актера, стали решать как поступить дальше. Думали даже пройти по квартирам, собрать у жильцов хоть по 100 рублей на похороны. Что же делать с тяжело больной матерью - никто не знает. Вся надежда на помощь доброжелателей.

Существует практика, когда театр, где при жизни играл артист, помогает с его похоронами. Однако, Максим Михайлин ушел из театра Джигарханяна несколько лет назад и ни с кем не поддерживал связь. KP.RU обратилась с данным вопросом к руководству Московского Драматического театра Армена Джигарханяна, однако пока ответ из театра получен не был.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не могла даже звать на помощь: тяжелобольная мать актёра из «Марша Турецкого» 10 дней мучалась в квартире с телом сына

Женщина была слишком обессилена (подробности)