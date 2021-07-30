Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале августа 2021: Сильной жары точно не будет

В выходные жителей города вновь ожидают дожди Фото: Иван МАКЕЕВ

Всю неделю в столичный регион то и дело наведывались умеренные дожди. Последний прошел сегодня, 30 июля. Они приходили с запада. До этого над столицей стоял блокирующий антициклон, который не давал осадкам проходить к нам. Затем он рассосался и в прогнозе замаячили дожди.

— Погода в столичном регионе вошла в нормальное русло, стала предсказуемой. На севере Европейской территории страны дождливая погода, на юге — преимущественно без осадков и жарко. По средней полоса, к которой относится Моска, проходят фронтальные разделы (их еще называют атмосферный фронт — прим.ред.) и дают осадки. Причем неравномерно: по Московской области за последние сутки выпало от 0 до 21 мм — где-то пусто, а где-то густо, — рассказал kp.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ближайшие 24 — 36 часов столичный регион станет зоной хорошей погоды: тепло, солнечно, без осадков. Следующий фронтальный раздел подойдет в воскресенье, во вторую половину дня — пройдут дожди.

В понедельник, 2 августа, в Подмосковье потеплеет. Будет +26…+31 градус Цельсия. Но во второй половине дня вновь пройдет атмосферный фронт, который принесет осадки.

Во вторник и среду, 3 и 4 августа, температуры вернутся к нормам +23…+24 градуса. Могут быть дожди, но кратковременные.

— Сильной жары за +30 градусов в начале августа в столичном регионе точно не будет. Может быть, юго-восток Подмосковья в понедельник даст +31. Но это кратковременные всплеск и не повсеместный. К концу первой пятидневки августа мы вернемся к обычной для этого месяца погоде: +23…+24 градуса днем и +15…+16 градусов ночью. В центре города может быть на пару градусов выше. Продолжительность светового дня начинает стремительно сокращаться. Следовательно все больше растет разрыв между дневными и ночными температурами, — отметил Александр Шувалов.