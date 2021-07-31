«Качели сломали позвоночник»: на юного спортсмена из Москвы рухнула детская площадка

На этой детской площадке в Северном Тушине Василию сломало ногу и позвоночник. Фото: предоставлено читателем kp.ru

13-летний Василий гулял с одноклассниками во дворах на улице Вилиса Лациса в Москве — район Северное Тушино. Парень — подающий надежды спортсмен — член городской юношеской сборной по гандболу. Молодежь присела отдохнуть на площадке во дворе дома 43, корпус 1. Вася забрался на качели, товарищ подтолкнул люльку. В один момент конструкция рухнула.

— Вася упал на землю, а сверху на него качели. Основной удар пришелся на ногу. Первые минуты ребенок не мог говорить, начал задыхаться. Прохожие вызвали скорую. В больнице диагностировали компрессионный перелом позвоночника, перелом костей ноги и ушиб головы, — рассказала kp.ru мама пострадавшего мальчика Наталия Лескова.

Оторвавшиеся качели уже через два часа коммунальщики приварили на место. Но сейчас их убрали. Фото: предоставлено читателем kp.ru

Все случилось 1 июня 2021. Парень месяц пролежал в больнице. Сейчас его выписали. Ходит только на костылях, в ортопедическом корсете и не больше двух часов в день. Все остальное время можно только лежать. Реабилитация займет по меньшей мере год.

— Мы связались с муниципальными депутатами района. Говорят, около 80% площадок Северного Тушино не отвечают требованиям безопасности. Это не единственные качели, которые могут обрушится. Эти качели коммунальщики через пару часов приварили на место. А спустя две недели после жалоб демонтировали, — рассказывает Наталия Лескова.

Родители пострадавшего парня разослали везде обращения — в префектуру, к местным депутатам, в полицию.

— Чиновники отвечают, что площадка рассчитана на детей до 7 лет и об этом есть информационные щиты. Но это неправда. У нас есть фото — там написано, что площадка для детей до 16 лет весом до 70 кг. Мой сын весит 45 кг.

На детской площадке установлен щит, что она предназначена для детей до 16 лет. Фото: предоставлено читателем kp.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело 9 июля. Статья за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ). Семью пока не вызывали для дачи показаний.

— На нас никто не вышел из «Жилищника Северного Тушино» (организация отвечает за детскую площадку в этом дворе — прим.авт.), никаких извинений. Мы боимся, что дело могут замять, закрыть, — добавила мать пострадавшего ребенка.

Ранее сайт kp.ru рассказывал про проблему с качелями для инвалидов в Москве. Здоровые дети получают на них травмы. Тяжелые конструкции предназначены для развлечения людей в инвалидных колясках, однако, калечат здоровых.

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