Тысяча москвичей смогут проходить в метро по скану лица

В Московском метро начали тестировать Face Pay Фото: Михаил ФРОЛОВ

В метро Москвы начали тестировать Face Pay. Это оплата проезда путем распознавания лица пассажира. Сканеры установлены рядом с турникетами. Тестирование сервиса началось на Филевской линии. Пока в фокус-группе 1000 пассажиров. Постепенно будут подключить и другие ветки. До конца года оплата лицом должна заработать на всех станциях.

— Мы начинаем самый важный этап тестирования проекта Face Pay — с пассажирами. Сотрудники метро уже используют этот сервис и совершили более 1 млн успешных проходов на стации. Дальше мы будем тестировать эту технологию постепенно, от линии к линии, первой станет Филевская, — сообщили глава Дептранса Максим Ликсутов.

Стоимость проезда по Face Pay будет такой же, как по банковской карте. Сейчас это 44 рубля. Пройти можно будет в турникеты, перед которыми на полу наклеен черный стикер. Чтобы пересесть на МЦД или МЦК бесплатно после поездки на метро, надо будет приложить банковскую карту.

Технология работает так: пассажир сканирует свое лицо камерой смартфона и загружает биометрию в программу. После этого данные внешности начинают соотноситься с банковской картой. Системы распознавания лиц работают довольно точно. Поэтому макияж, прическа и даже появление бороды на лице не должно сбивать систему. Программе важна не конкретная фотография лица, а определенные точки на лице. Например, расстояние между глазами.

НА ЗАМЕТКУ

Как стать участником теста

Нужно заполнить форму на сайте проекта. В течении семи дней придет ответ. Тестировщиков попросят установить приложение на смартфон, в котором надо указать банковскую карту. После этого предстоит отчитываться в Дептранс о качестве работы сервиса и выполнять задания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собянин: «До конца 2021-го построим две трети большого подземного кольца метро Москвы»

Среди новых станций этого года - «Новаторская» (подробнее)