Редкие полярные совы в Московском зоопарке обзавелись потомством

Летом-2021 у белых сов из Московского зоопарка появилось четверо птенцов. Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Летом-2021 у белых сов из Московского зоопарка появилось потомство — четверо птенцов. Когда они подрастут, их передадут в другие зоопарки. Полярную сову зоозащитники относят к «уязвимым видам». Их мировая популяция составляет около 20 тысяч особей и продолжает падать — все из-за глобальных изменений климата и браконьерства.

— Брачный сезон у белых сов проходит зимой. В феврале у пары наших сов начались ухаживания: самец угощал свою подругу лакомствами, летал вокруг, громко хлопая крыльями, и ходил рядом, нахохлившись. Весной, когда снег стаял, совы выкопали в земле ямку для гнезда. Пока самка высиживала яйца, самец приносил ей пищу, а также защищал подругу, если чувствовал опасность. В этот важный для них период жизни орнитологи старались не заходить в вольер без надобности, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В зоопарке отметили, что это уже второе потомство пары. Прошлые птенцы — трое — вылупились год назад. Орнитологи характеризуют полярных сов, как заботливых родителей. Им не требуется помощь человека, чтобы выходить потомство. При этом пару совы создают лишь в брачный сезон.

Несмотря на белоснежное оперение родителей, совята сейчас серые. Однако уже к этой зиме они полиняют и обзаведутся фирменным окрасом. В неволе полярные совы живут до 30 лет, в природе в два раза меньше. Посмотреть на пернатых можно на новой территории Московского зоопарка, рядом с вольерами белых медведей.

Ранее в Москве начали утиную перепись. Последние годы популяция крякв и огарей в столице стремительно растет. Однако из-за нехватки водоемов птицам пришлось изменить свою природу и гнездоваться практически всю весну и лето.

СПРАВКА «КП»

Белые совы обитают в тундрах Северной Америки, Евразии и островах за полярным кругом. В дикой природе часть особей мигрирует — перелетает в поисках лучших условий зимовки. Однако некоторые особи предпочитают оставаться весь год на одном месте.