Мэр Москвы Сергей Собянин: «QR-коды всего за три недели снизили заболеваемость в два раза»

QR-коды помогли сдержать рост заболеваемости COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр столицы Сергей Собянин дал большое интервью о ситуации с коронавирусом. Градоначальник рассказал по какому принципу городские власти вводят в столице ограничительные меры, раскрыл причины роста заболеваемости в конце лета и сделал прогнозы развития ситуации. Во второй части интервью мэр Москвы раскрыл не менее важные аспекты жизни города, на которые тоже повлиял вирус.

«ЦЕНА ПАНДЕМИИ ПРЕВЫСИЛА 600 МИЛЛИАРДОВ»

К примеру, это бюджет столицы. С нагрузкой он справился, но затраты выросли в разы.

- Мы недополучили 200–250 миллиардов рублей доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 миллиардов на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу. То есть больше 600 миллиардов. И мне кажется, что ковид в меньшей степени влияет на экономику, по крайней мере у нас. Для всех нас это главная тема — политическая, социальная, экономическая, какая хотите. Другой режим работы, другая психологическая обстановка, другое отношение ко многим привычным вещам. Вообще мир изменился, - рассказал Сергей Собянин в интервью РБК.

По словам градоначальника, во время пандемии бизнес активно помогает городу. Сергей Собянин заметил, что предприниматели особенно активно стали участвовать в социальных проектах и, несмотря на все трудности, не озлобились. При этом на себе лично глава города ощущает критику со стороны населения. Правда, в ней гораздо больше эмоций, чем здравого смысла. «Что бы ты ни сделал, ты всегда будешь не прав»: объяснил мэр подход к критике части горожан. Сам же он работой своей команды доволен.

- Я доволен тем, как мы проходим нынешнее испытание. Все комплексы проходят достойно. Лучше, чем многие другие города. Приезжают из других городов, из ВОЗ, спрашивают: «Как вам удалось, как вы можете так быстро разворачивать систему здравоохранения?» Но это заслуга не только здравоохранения. Это работа всех городских служб. Если бы у нас не было мощных систем капитального ремонта, мы бы за месяц не перепрофилировали больницы и не открыли новые госпитали. Если бы не было строительного комплекса, мы никакого Вороновского бы не построили, Коммунарку бы не построили. Если бы не было экономического комплекса, мы бы не обеспечили огромные объемы закупок санитарных масок, халатов и прочего. И так далее, - отметил в интервью РБК Сергей Собянин.

ВАКЦИНАЦИЯ ИДЕТ РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ

Одной из самых не популярных среди горожан мер по предотвращению распространения коронавируса стало — введение Qr-кодов. Напомним, только вакцинированные жители и гости столицы могли посещать рестораны, без записи приходить в МФЦ. Это вызвало волну недовольства, но эффект от ограничения, кажется, превзошел все ожидания.

- Во-первых, на порядок больше стали вакцинироваться, а во-вторых, меньше контактировать. За три недели использования системы Qr-кодов заболеваемость коронавирусом упала в городе в два раза, - озвучил данные Сергей Собянин.

Коснулся Сергей Собянин и темы обязательной вакцинации 60% сотрудников столичных предприятий. Глава города заверил, что тотального контроля не планируется. По словам мэра, и без этого процесс вакцинации в Москве идет максимально активно.

Напомним, ранее Сергей Собянин рассказал о том, как новым штамм Дельта привел в росту заболеваемости в начале лета.

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