В столице утверждён проект планировки первого участка Бирюлёвской линии метро

Маршрут пройдёт от «ЗИЛа» до «Кленового бульвара» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На президиуме столичного правительства одобрен проект планировки первого участка Бирюлёвской линии метро – от станции «ЗИЛ» до станции «Кленовый бульвар». Постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, Бирюлёвская линия метро пройдёт от ЗИЛа в районы Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное и далее в Щербинку. В планах - строительство центрального участка ветки от станции «ЗИЛ» до станции «Деловой центр». Благодаря этому в подземке появится новый диаметр, в который войдут Бирюлёвская и Рублёво-Архангельская линии метро.

ЧТО ПОСТРОЯТ

Проектируемый участок Бирюлёвской линии метро выглядит так:

1. Длина - более шести километров.

2. Количество станций - 3. Их разместят:

- «ЗИЛ» – на пересечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских, около одноимённой станции МЦК и магазина «Леруа Мерлен» (пересадочная на МЦК и перспективную Троицкую линию метро);

- «Остров мечты» – около одноимённого тематического парка развлечений, вдоль бокового съезда и дублёра проспекта Андропова (пересадочная на станцию «Технопарк» Замоскворецкой линии метро);

- «Кленовый бульвар» – вдоль Кленового бульвара у пересечения с улицей Новинки (пересадочная на одноимённую станцию Большой кольцевой линии метро).

Открытие первого участка ориентировочно планируется в 2026 - 2027 годах.

Фото: stroi.mos.ru

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Отрезок Бирюлёвской линии метро от станции «ЗИЛ» до станции «Кленовый бульвар»:

- ускорит поездки по городу для жителей и работников предприятий в развивающихся районах ЗИЛ и Нагатинский Затон, в том числе в новых кварталах, строящихся по программе реновации. Это коснётся более чем 150 тысяч человек;

- позволит быстрее добираться до парка развлечений «Остров Мечты»;

- разгрузит центральные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро;

- частично освободит от машин соседние с метро улицы и одновременно улучшит экологическую ситуацию в этих районах города;

- обеспечит пересадку пассажиров Бирюлёвской линии на МЦК, Большую кольцевую, Замоскворецкую и Троицкую линии метро.

Фото: stroi.mos.ru

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