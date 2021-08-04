На западе Москвы пассажирский автобус влетел в грузовик: «От удара кабину смяло»

В арии с автобусом пострадали пассажиры. Фото: Кадр видео

В жуткой аварии с участием пассажирского автобуса на западе Москвы пострадали 10 человек. У некоторых серьезные травмы головы и переломы.

ДТП произошло на 25 километре Боровского шоссе. Автобус №750, который вез около двадцати человек из Внуково в Саларьево, столкнулся с грузовиком дорожных служб.

- По предварительным данным в результате аварии пострадали 10 пассажиров автобуса, - сообщили «КП» в московском управлении ГИБДД. - Один из них находится в тяжелом состоянии.

В Департаменте транспорта Москвы также уточняют, что среди пострадавших беременная женщина.

По данным «КП», сильнее всего пострадал один из пассажиров мужчин - у него серьезная травма головы, раненый уже доставлен в больницу.

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются полицейские.

По словам очевидцев, водитель автобуса на скорости пытался объехать грузовик и врезался в него.

- От удара переднюю часть автобуса, кабину со сторону пассажирской двери, смяло, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Машину коммунальщиков развернуло поперек дороги.

«Предварительно: одна из причин ДТП на Боровском шоссе - необеспечение безопасности при производстве дорожных работ. Точную причину установит полиция», - сообщают в пресс-службе Дептранса.

Источник уточняет: машина дорожных служб стояла на дороге, занимая правую полосу. Рабочие собирались заниматься ремонтом дорожного полотна, но не выставили никаких предупреждающих знаков.

- Предварительно говорят, что просто не успели этого сделать, - отмечает источник.

На Боровское шоссе в сторону центра из-за аварии сейчас перекрыты 2 полосы. В Дептрансе рекомендуют водителям объезжать затор по Киевскому шоссе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бежали под колёса: В Москве машина сбила двух детей

Братья госпитализированы, а сама авария попала на видео (подробности)