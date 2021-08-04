На западе Москвы пассажирский автобус влетел в грузовик: «От удара кабину смяло»

В арии с автобусом пострадали пассажиры.
Фото: Кадр видео
В жуткой аварии с участием пассажирского автобуса на западе Москвы пострадали 10 человек. У некоторых серьезные травмы головы и переломы.
ДТП произошло на 25 километре Боровского шоссе. Автобус №750, который вез около двадцати человек из Внуково в Саларьево, столкнулся с грузовиком дорожных служб.
- По предварительным данным в результате аварии пострадали 10 пассажиров автобуса, - сообщили «КП» в московском управлении ГИБДД. - Один из них находится в тяжелом состоянии.
В Департаменте транспорта Москвы также уточняют, что среди пострадавших беременная женщина.
По данным «КП», сильнее всего пострадал один из пассажиров мужчин - у него серьезная травма головы, раненый уже доставлен в больницу.
В обстоятельствах аварии сейчас разбираются полицейские.
По словам очевидцев, водитель автобуса на скорости пытался объехать грузовик и врезался в него.
- От удара переднюю часть автобуса, кабину со сторону пассажирской двери, смяло, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Машину коммунальщиков развернуло поперек дороги.
«Предварительно: одна из причин ДТП на Боровском шоссе - необеспечение безопасности при производстве дорожных работ. Точную причину установит полиция», - сообщают в пресс-службе Дептранса.
Источник уточняет: машина дорожных служб стояла на дороге, занимая правую полосу. Рабочие собирались заниматься ремонтом дорожного полотна, но не выставили никаких предупреждающих знаков.
- Предварительно говорят, что просто не успели этого сделать, - отмечает источник.
На Боровское шоссе в сторону центра из-за аварии сейчас перекрыты 2 полосы. В Дептрансе рекомендуют водителям объезжать затор по Киевскому шоссе.
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