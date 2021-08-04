Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев: «До конца года откроем ещё 10 станций метро»

Что уже сделано и что планируется в ближайшее время, рассказал журналистам сегодня, 4 августа, заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. Фото: Светлана ВОЛКОВА

Накануне Дня строителя (традиционно отмечается в России во второе воскресенье августа. - Прим.) Стройкомплекс столицы подвёл итоги работы за семь месяцев этого года. О том, что уже сделано и что планируется в ближайшее время, рассказал журналистам сегодня, 4 августа, заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. Публикуем основные цитаты.

ПОДЗЕМКА ДОЕДЕТ ДО ТЕРЕХОВО

- С начала этого года уже запустили 4,6 километра линий метро и две станции Большой кольцевой линии – «Народное Ополчение» и «Мнёвники». Кроме того, открыли электродепо «Сокол». В этом году ожидается единовременный запуск еще десяти станций. Это девять новых станций БКЛ (* см. список ниже) и станция «Каховская» после реконструкции, которая также войдет в состав новой кольцевой линии. Работы на всех станциях находятся в завершающей стадии. Сейчас идёт тестирование инженерных систем, отделка, благоустройство вокруг павильонов. В планах на ближайшие два года – строительство 58 километров линий метро, 24 станций и трех электродепо.

* Напомним, из запланированных открытий 2021 года на БКЛ:

- 4 станции юго-западного участка - «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского» и «Давыдково»;

- 3 станции южного отрезка - «Калужская», «Зюзино» и «Новаторская»;

- 2 станции западного участка - «Терехово» и «Кунцевская».

ГЛОБАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ В СТАРОЙ МОСКВЕ НЕ БУДЕТ

- До 2024 года планируем завершить создание единого транспортного каркаса столицы, включающего в себя метро, железные дороги и хордовые магистрали. К этому времени будут достроены Большая кольцевая линия метро, открыто движение по маршрутам МЦД-3 и МЦД-4, а также будет запущена система скоростных хорд. До конца этого года построим 81 километр дорог, 18 мостов, тоннелей, эстакад, 16 пешеходных переходов.

Глобальных строек дорог в пределах старой Москвы в ближайшее время мы не планируем. Все силы брошены на транспортную систему Новой Москвы.

ПОЛОВИНА СТРОЕК ГОРОДА - В ПРОМЗОНАХ

- Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса и нехваткой трудовых ресурсов, в Москве объём ввода недвижимости очень высокий. Всего с начала года за счёт бюджета и инвесторов было сдано около 7 миллионов квадратных метров недвижимости. То есть мы уже перевыполнили полугодовую программу. Всего на этот год запланирован ввод не менее 8,5 миллионов «квадратов» недвижимости. Очевидно, что этот показатель по итогам года будет превышен.

Отмечу, что около половины недвижимости возводится в бывших промзонах. Промзоны – огромный градостроительный потенциал для развития в пределах старой Москвы. Активный редевелопмент охватил уже 70 процентов бывших промышленных территорий.

ЦЕНТР САМБО И БОКСА В «ЛУЖНИКАХ» СДАДУТ ДОСРОЧНО

- В крупнейшем в Европе центре самбо и бокса в «Лужниках» завершается возведение несущих конструкций. Уже приступаем к монтажу инженерных систем. Недавно строители начали установку стеклопакетов витражей тренировочного зала самбо. Их площадь составит около 2000 квадратных метров. Основные строительные работы планируем завершить до конца этого года, то есть фактически на полгода раньше намеченного срока.

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