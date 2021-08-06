Час никто не обращал внимания: Заключенные, сбежавшие из ИВС в Подмосковье, сидели в одной камере

Александр Бутнару

Вся полиция Подмосковья сейчас ищет пятерых преступников, которые минувшей ночью сбежали из изолятора временного содержания в Истре Московской области. Все случилось около четырех часов утра пятницы 6 августа 2021. При этом исчезновение пятерых заключенных заметили только через час.

В списке беглецов Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Муругова, известного как «колбасный король». Вместе с ним из камеры сбежали еще четверо. Все они обвинялись в тяжких и особо тяжких преступлениях. Интересный факт: в эту камеру Мавриди перевели менее чем за сутки до побега в четверг, 5 августа.

Александр Мавриди

- Сутками ранее Мавриди устроил драку в своей камере, и его перевели. Причем на выбор новой камеры повлияло желание самого Мавриди. Он сообщил, что у него сложились добрые отношения с одном из подельников по побегу и после этого администрация изолятора приняла положительное решение о переводе, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Николай Тетеря

По предварительным данным, в организации побега принимали участие сотрудники изолятора. Во всяком случае уже установлено, что дверь камеры кто-то оставил открытой. Как беглецы вышли из здания изолятора, администрация изолятора уже отследила по камерам. Но официальных комментариев на этот счет не дают.

Денис Грозаву

Известно, что оружия у них нет, во всяком случае из изолятора оно не пропадало.

Иван Цуркану

ВАЖНО

Полный список сбежавших преступников

Если вы видели эти людей, позвоните в полицию по телефону 102. Не приближайтесь с ним, это может быть опасно.

Александр Мавриди — 105 УК РФ «Убийство»

Александр Бутнару 158 УК РФ «Кража»

Иван Цуркану - 158 УК РФ «Кража»

Денис Грозаву - 158 УК РФ «Кража»

Николай Тетеря 158 УК РФ «Кража»

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