«Он готовился к ритуальному убийству ребенка»: Магу-педофилу из Долгопрудного ужесточили статью

Те обряды, которые совершал Пименов, могли быть частью его плана по убийству ребенка.

Сегодня, в понедельник, 9 августа 2021, суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста так называемого мага-педофила Сергея Пименова. Шансов выйти из СИЗО у фигуранта этого громкого уголовного дела нет. Как стало известно KP.ru, накануне ему предъявили обвинение по более тяжкой статье 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Ранее преступление квалифицировали по статье 135 УК РФ «Развратные действия».

Напомним, поводом для ареста Пименова в феврале 2021 года стало заявление мамы 14-летнего московского школьника. С подростком Пименов познакомился в социальной сети ВКонтакте, где у него была нелегальная школа черной магии для мальчиков от 12 до 17 лет. Причем переписку с детьми он начал вести еще из колонии, где отбывал наказание за убийство своего несовершеннолетнего любовника.

Уже после освобождения во время обряда посвящения в магистра черной магии Пименов, по версии следствия, жестоко надругался над 14-летним Андреем (имя ребенка изменено - прим. ред.).

Мальчишку он 80 раз ударил плеткой, после чего с помощью горячего воска выжег на его спине пятиконечную звезду. Все это извращенец снял на видео. Спустя несколько дней он совершил еще один «обряд» с ребенком. В лесу он заставил подростка снять брюки и вступил в ним в оральный половой акт.

По новой статье Пименову светит до 15 лет лишения свободы. Но адвокаты уверены, что конечной целью мага-педофила было именно ритуальное убийство ребенка.

- Те обряды, которые он совершал, могли быть частью его плана по убийству ребенка. В данном случае речь идет о сатанической атрибутике, с помощью которой он готовил ребенка к жизни в другом мире. Это подтверждают показания потерпевшего. Осуществить этот жуткий план преступнику не дала мама мальчика, которая вовремя все остановила. Учитывая его прошлую судимость, мы уверены, что дело необходимо переквалифицировать на статью 105 УК РФ «Приготовление к убийству», - прокомментировал адвокат семьи Сергей Киреев.

Школьник официально признан потерпевшим. Почти сразу после случившегося у ребенка начались проблемы со здоровьем. Причём речь не только о психологических травмах, стресс серьезно ударил по сердечно-сосудистой системе мальчика.

- До случившегося ребёнок был абсолютно здоров, занимался хоккеем и регулярно проходил медицинские комиссии. Сейчас мальчику приходится наблюдаться у кардиолога, — сообщил «КП» Сергей Киреев, адвокат.

Уже в ближайшее время по делу будет проведена дополнительная медицинская экспертиза, которая оценит вред, причиненный ребенку. Тем временем, Пименов был признан вменяемым.

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