Краснокнижный детеныш овцебыка родился в Московском зоопарке

В столичном зоопарке в семействе овцебыков родился детеныш. Оказалось, что это девочка, она абсолютно здорова. Фото: moscowzoo.ru

В столичном зоопарке в семействе овцебыков родился детеныш. Оказалось, что это девочка, она абсолютно здорова. Имя для детеныша пока не придумали.

- Еще пару месяцев детеныш будет питаться материнским молоком, но она уже пробует и «взрослую еду»: летом это ивовые ветки, трава, комбикорма и овощи. Чтобы маму и детеныша ничто не беспокоило, наши зоологи отсадили их в отдельный вольер, - рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Зоологи уже не первый раз принимают потомство от самочки Полины. К каждому малышу здесь относятся трепетно, так как овцебыки считаются краснокнижными животными. Как объясняют зоологи, овцебыки являются современными представителями «мамонтовой» фауны. А называются животные так, потому что их относили то к родственникам быков, то коз. Нынешние современные родственники овцебыков – такины, которые обитают в лесах Китая.

В столичном зоопарке овцебыки впервые появились в 1972 году. Тогда из Канады был доставлен молодой самец. Он жил в зоопарке один. И только спустя 30 лет привезли еще троих животных.

Имя для детеныша пока не придумали. Фото: moscowzoo.ru

- С тех пор наши овцебыки размножаются довольно регулярно, хотя и не каждый год. Подрастая, потомство разъезжается по разным зоопаркам России и мира, - рассказали в Московском зоопарке.

Одно время зоологи мира переживали, что численность овцебыков сократилась, они продолжали жить только на севере Америки и в Гренландии. Животные являются краснокнижными. В заповедниках ввели запрет охоты. Овцебыки были завезены на Аляску, в Норвегию, Швецию и в северные районы России, где они благополучно прижились. В суровой Арктике овцебыки тоже смогли приспособиться, большую часть года они едят сухие растения, а также мхи, лишайники и ветки деревьев.

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