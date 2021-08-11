Убежденный веган и гомеопат-коммерсант: что известно о москвиче, отрезавшем голову сожительнице

Обезглавленное тело женщины нашли в квартире на западе Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем во вторник, 10 августа, на улице Никулинской в районе Тропарево-Никулино прохожие нашли тело мужчины — на тротуаре около многоэтажки. Личность установили - это 46-летний Алексей Филлипов. Причиной смерти стало падение с высоты 17 этажа. Полиция, которую вызвали прохожие, сразу же вскрыла квартиру, ее Филлипов с 2018-го снимал вместе со своей сожительницей, 41-летней Ольгой. Женщину, а точнее то, что от нее осталось, нашли в однушке, залитой кровью.

- Тело убитой с ножевыми ранениями было обнаружено в ванной. Голова женщины была в пакете в коридоре, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, мужчина сначала убил сожительницу, а потом попытался избавиться от тела. В какой-то момент он отказался от задуманного и свел счеты с жизнью. В квартире нашли его предсмертную записку. Увы, ответов на вопрос, зачем он сотворил такое, в ней нет.

«Чем больше правды, тем чище этот мир!!! Я тебя люблю!» - текст послания, скорее всего, был адресован убитой. По версии следствия, мотивом для преступления могла стать ревность. Подруг Ольги уже опросили и, по их словам, Филиппов часто закатывал той скандалы на ровном месте. Женщина нигде не работала, но сожитель находил поводы для ревности.

Познакомились они Москве в 2018 году и почти сразу начали жить вместе в той самой съемной квартире. Оба переехали в столицу из регионов: Ольга — из Кемерова, Алексей — из Новосибирска. Филиппов зарабатывал на жизнь продажей БАДов и прочих средств гомеопатии. Сам он был убежденным веганом, то есть ел только сырые овощи и фрукты. Спиртное и алкоголь тоже были под запретом.

Но насколько при этом он был здоров – большой вопрос.

- Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно. Расследование по уголовному делу по статье 105 УК РФ «Убийство» продолжается, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.