Москвичка заявила в полицию об изнасиловании, но сама попала под проверку из-за наркотиков

В отдел полиции позвонила москвичка и сообщила об изнасиловании, а потом призналась, что солгала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этот случай произошел в Южном Бутово, рядом с одной из многоэтажек на улице Скобелевская. В отдел полиции позвонила испуганная 24-летняя москвичка Ирина В.* Дрожащим голосом девушка сообщила оперативникам, что только что неизвестный мужчина напал на нее и изнасиловал.

На место происшествия срочно выехала оперативная группа. Ирина оказалась на месте, вместе с оперативниками девушка проследовала в отдел, для написания заявления. Полицейские планировали задержать опасного насильника по горячим следам и уже стали прочесывать ближайшие улицы. Однако, уже в отделе девушка решила сказать правду: выяснилось, что никто ее не насиловал, а сообщение о происшествии Ирина сделала от обиды на слишком бдительного прохожего.

«В отделе полиции 24-летняя Ирина В.* призналась, что уже год употребляет наркотики, а во дворе искала очередную закладку. Во время поисков ее окликнул неизвестный мужчина, который понял, что девушка ищет в кустах. Незнакомец потребовал от Ирины уйти из его двора и угрожал вызвать полицию. Девушка в ответ стала спорить, завязалась перепалка. На эмоциях Ирина позвонила в полицию и сообщила о ложном изнасиловании, чтобы спугнуть с места бдительного горожанина», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

К счастью, признание девушки спасло бдительного мужчину от уголовного преследования по тяжкой статье. Ирина написала заявление о том, что никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. Однако, полицейские теперь заинтересовались самой «пострадавшей». Девушка призналась, что искала во дворе закладку с наркотическими веществами. Но теперь у полицейских появились сомнения, не является ли девушка сама распространителем наркотиков.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося инцидента и устанавливает все детали произошедшего.

* - имя изменено.

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