В Москве разыскивают человека, который загрузил поддельный сертификат вакцинации на Госуслуги

До 15 августа в Москве должны быть привиты 60% сотрудников компании, которые оказывают услуги и заняты в торговле. Не исключено, что покупатель фальшивого бланка хотел обмануть своего работодателя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве расследуют очередное дело о фальшивых сертификатах вакцинации. Если ранее оперативники задерживали сбытчиков нелегальных бланков, то теперь устанавливают человека, который пытался воспользоваться документом. Ранее таких прецедентов не фиксировали.

— От техподдержки порталов Госуслуг и Правительства Москвы поступила информация, что пользователь загрузил сертификат вакцинации. Во время проверки документа по реестрам вакцинированных выяснилось, что такой пациент процедуру не проходил, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

По умолчанию загрузить сертификат вакцинации на порталы Госуслуг и mos.ru нельзя. Однако для пациентов, чьи данные по каким-то причинам не попали в реестр, есть опция прислать документ через обращение в службу поддержки. Подозреваемый так и сделал. Сфотографировал липовый бланк и отправил.

Розыск злоумышленника труда не составит — все его данные у силовиков есть. Пока возбудили уголовное дело, обвинение не предъявлено. Но это формальность.

За использование заведомо подложного документа грозит штраф до 80 тысяч рублей или до полугода ареста. Это предусматривает ч.5 статьи 327 УК РФ.

Летом-2021 QR-код сертификата вакцинации нужен был для посещения общепита и массовых мероприятий. Мера действовала три недели, однако 19 июля ее отменили. Сейчас QR код необходим только для мероприятий, где присутствуют более 500 зрителей.

Приобрести поддельный сертификат и загрузить его в систему мог сотрудник одной из сфер, которая попадает под обязательную вакцинацию. До 15 августа в Москве должны быть привиты 60% сотрудников компании, которые оказывают услуги и заняты в торговле. Не исключено, что покупатель фальшивого бланка хотел обмануть своего работодателя.

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Кто-то надеется на авось, что с «короной» пронесет и без прививки, кто-то по каким-то причинам просто не хочет прививаться. И, получается, чтобы «надурить систему» и своего работодателя, некоторые могут отправиться за фальшивыми прививочными сертификатами (подробности)