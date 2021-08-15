В центре Москвы задержали 12 граждан Киргизии: «Устроили бойцовский клуб. И матерились»

Полиция проводит проверку - нарушили ли граждане Киргизии порядок на самом деле Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В центре Москвы задержали 12 граждан Киргизии. В отдел полиции они были доставлены после звонка жителей дома 6 по Тверской улице.

- Жители сообщили о возможном нарушении общественного порядка, - коротко прокомментировали kp.ru случившееся в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Однако по словам источника в правоохранительных органах, мигрантов взяли за то, что «они устроили под окнами жилого дома бойцовский клуб».

- Группа молодых мужчин, работающих неподалеку в системе ЖКХ, решила устроить тренировку по боевым единоборствам, - говорит источник. - Спарринги начались прямо во дворе, где люди ходят. Это не было дракой, но со стороны смотрелось довольно странно. При этом, как утверждают жители дома, молодые люди нещадно матерились. Нарушали порядок, словом.

Полиция проводит проверку - нарушили ли граждане Киргизии порядок на самом деле. Не исключено, что протоколы об административных правонарушениях на них все-таки заведут. За мелкое хулиганство (а материться на общественной территории - это оно и есть) можно получить штраф до 1000 рублей или до 15 суток ареста.

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