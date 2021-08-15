Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 августа 2021 15:00

В центре Москвы задержали 12 граждан Киргизии: «Устроили бойцовский клуб. И матерились»

Полицию вызвали жильцы дома на Тверской, которые наблюдали в окно странные «занятия спортом»
Семен ЕЛЕНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция проводит проверку - нарушили ли граждане Киргизии порядок на самом деле

Полиция проводит проверку - нарушили ли граждане Киргизии порядок на самом деле

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В центре Москвы задержали 12 граждан Киргизии. В отдел полиции они были доставлены после звонка жителей дома 6 по Тверской улице.

- Жители сообщили о возможном нарушении общественного порядка, - коротко прокомментировали kp.ru случившееся в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Однако по словам источника в правоохранительных органах, мигрантов взяли за то, что «они устроили под окнами жилого дома бойцовский клуб».

- Группа молодых мужчин, работающих неподалеку в системе ЖКХ, решила устроить тренировку по боевым единоборствам, - говорит источник. - Спарринги начались прямо во дворе, где люди ходят. Это не было дракой, но со стороны смотрелось довольно странно. При этом, как утверждают жители дома, молодые люди нещадно матерились. Нарушали порядок, словом.

Полиция проводит проверку - нарушили ли граждане Киргизии порядок на самом деле. Не исключено, что протоколы об административных правонарушениях на них все-таки заведут. За мелкое хулиганство (а материться на общественной территории - это оно и есть) можно получить штраф до 1000 рублей или до 15 суток ареста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нырнул в мелкую речку и сломал позвоночник»: В Москве похоронили известного спортсмена-экстремала Дмитрия Макрушина

29-летний мужчина прославился в Сети своими видео с невероятными городскими трюками на роликах и лыжах (подробности)

ЧППроисшествия: ЧП