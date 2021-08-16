Пассажиры жалуются на подорожание поездок после введения цифровых ID для водителей такси: объясняем почему

После введения цифровых ID для водителей такси поездки подорожали. Фото: Иван МАКЕЕВ

В минувшие выходные в Москве и Подмосковье начала работать в тестовом режиме новая система контроля водителей такси. КИС «АРТ» называется (комплексная информационная система «Аналитика работы такси»). Разработана столичным Дептрансом и Министерством транспорта России. Чиновники отчитались, что регистрацию прошли уже около 80 тысяч водителей - они подали все необходимые документы и получили цифровые ID.

Как «КП» объяснили эксперты, новая система наконец-то наведет порядок на рынке такси. Раньше (об этом много писали после очередных смертельных ДТП с участием «бомбил») агрегаторы вообще не следили, кто садится за руль. Разрешение на осуществление услуг такси выдавалось на машину, а не на водителя. А потому во время рейдов время от времени выплывало, что пассажиров возил человек с поддельными правами, а то и вовсе преступник, который находится в федеральном розыске.

КИС «АРТ» же теперь следит за работой всех водителей с цифровыми ID (а без этой проверки агрегаторы уже не могут допустить к заказам желающих потаксовать). Потому вопрос с переработкой за рулем тоже закрыт. Раньше человек мог откатать 8 часов на одном агрегаторе, потом (чтобы получить побольше денег) переключиться на другое приложение и поработать еще часов 5-6, а то и те же 8. Теперь все поездки конкретного водителя контролируются системой КИС «АРТ». А с ней не забалуешь.

В общем, со всех сторон получалось, что пассажир от введения новой системы только выиграет. Но при этом в первые дни после запуска цифровых ID пользователи соцсетей жалуются, якобы поездки резко подорожали на 20-25%.

Почему?

ЭТО ВРЕМЕННО?

В течение сегодняшнего дня я сам с полдюжины раз набирал в разных приложениях такси варианты поездок, смотрел цены. Дело было не в часы пик, но при этом стоимость постоянно находилась в режиме «повышенный спрос». Агрегатор предлагал мне прокатиться дороже, чем я плачу за те же расстояния обычно.

- Изменение цены не связано с самой системой. Так получается, скорее, из-за меньшего числа водителей, которые выходят на работу, - объясняет эксперт по городскому транспорту Роберт Ян. - Часть такси пока не спешит получать цифровые ID по разным причинам. Кто-то просто хочет посмотреть, какой будет работа по новой системе. Среди водителей кто-то распространял слухи, что на дорогах начнутся рейды и у таксистов на каждом повороте будут требовать разные документы. Словом, опасаются, что их будут «кошмарить». Хотя в Департаменте транспорта сообщали, что первый месяц будут просто наблюдать за работой системы, отлаживать процессы. С другой стороны, КИС «АРТ» в том числе отсеивает водителей, у которых что-то не так с документами. Раньше такие знали, что особого контроля за ними нет.

По мнению нашего эксперта, в статусе «наблюдателей» сейчас остаются 10-15% водителей, прежде работавших в такси через различные агрегаторы.

- Проблема повышенной цены - временная, - уверен Ян. - Думаю, до конца этой недели всем добросовестным водителям станет ясно, что правила игры остались те же, а порядка стало больше. И они вернутся на линию.

«БИЗНЕС НЕ ХОТЕЛ ДОГОВАРИВАТЬСЯ»

При этом Роберт Ян не исключает, что агрегаторы могут после введения цифровых ID завышать цены и искусственно.

- Это уже не военная тайна, что власти долгое время не могли договориться с агрегаторами такси о соблюдении определенных правил. Еще в 2017 году московский Дептранс просил агрегаторов предоставить данные по всем водителям. Так хотели бороться с теми же переработками и допуском за руль непойми кого. Агрегаторы отказались, под предлогом, что нет такой технической возможности. Еще через год стало понятно, что такие возможности уже есть - агрегаторы развивали собственные внутренние системы мониторинга. Но сотрудничать, создавать общую интерактивную базу водителей, все равно отказались. Мол, это будет нарушением прав таксистов. Получается, что КИС «АРТ» - это ответная мера со стороны госорганов на нежелание бизнеса договариваться.

- Но разве агрегаторам не выгодно, чтобы на рынке был порядок?

- Когда не было никакого жесткого контроля, единовременно в системе могло находиться абсолютно любое число водителей такси. Теперь же получается, что это число все-таки ограниченно, потому что один водитель больше не может работать больше 8 часов в сутки, хоть он три-четыре приложения поменяет. Это - некоторые финансовые потери для агрегаторов. Многие привыкли ездить на такси, если машину придется ждать не 3 минуты, а 12, человек будет пытаться искать более шустрые агрегаторы. Конкуренция. В общем, я бы не стал исключать, что агрегаторы могут и сознательно повышать сейчас цены, чтобы вызвать негатив у пассажиров вокруг системы КИС «АРТ».

ОФИЦИАЛЬНО

«Сама система КИС «АРТ» не вводит ничего нового, никаких новых требований и обязанностей для водителя, - сообщил в интервью телеканалу «Вести» замруководителя Дептранса Москвы Дмитрий Пронин. - Система нацелена на то, чтобы проконтролировать уже действующие нормативы. Стоимость поездки и время ожидания автомобиля не должны измениться. Мы попросили агрегаторы очень внимательно следить за этим».