Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
19 августа 2021 9:14

Москвичка придумала захват в заложники собственного сына, чтобы выгнать из квартиры пьяного мужа

Мужчина еще до приезда полиции вышел на улицу, но отменять ложный вызов молодая мамочка не стала
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Когда в многоэтажку на Очаковском шоссе приехали экстренные службы, стало ясно, что все это выдумки

Когда в многоэтажку на Очаковском шоссе приехали экстренные службы, стало ясно, что все это выдумки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Звонок в московскую службу спасения утром в четверг, 19 августа, поставил на уши газовую службу, полицию, МЧС и скорую. Само сообщение звучало убедительно.

- В квартире заперся муж, он взял в заложники сына и пустил газ, - сообщила москвичка.

Но когда в многоэтажку на Очаковском шоссе приехали экстренные службы, стало ясно, что все это выдумки. Историю с взятием в заложники звонившая женщина придумала, чтобы выгнать из квартиры пьяного мужа. Причем тот оказался не самым буйным.

- Мужчина сам вышел на улицу, еще до приезда полиции. Установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Для дачи объяснений он был доставлен в ближайший отдел полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

К организатору ложного вызова у полиции пока вопросов нет. Но, возможно, за ложную тревогу женщине придется заплатить штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молодая мама с ребенком чудом выжили в перевернувшемся автомобиле в Кашире

Женщину с новорожденным малышом спасли подушки безопасности, а сама авария попала на видео (подробности)

ЧППроисшествия: ЧП