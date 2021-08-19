Москвичка придумала захват в заложники собственного сына, чтобы выгнать из квартиры пьяного мужа

Когда в многоэтажку на Очаковском шоссе приехали экстренные службы, стало ясно, что все это выдумки Фото: Мария ЛЕНЦ

Звонок в московскую службу спасения утром в четверг, 19 августа, поставил на уши газовую службу, полицию, МЧС и скорую. Само сообщение звучало убедительно.

- В квартире заперся муж, он взял в заложники сына и пустил газ, - сообщила москвичка.

Но когда в многоэтажку на Очаковском шоссе приехали экстренные службы, стало ясно, что все это выдумки. Историю с взятием в заложники звонившая женщина придумала, чтобы выгнать из квартиры пьяного мужа. Причем тот оказался не самым буйным.

- Мужчина сам вышел на улицу, еще до приезда полиции. Установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Для дачи объяснений он был доставлен в ближайший отдел полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

К организатору ложного вызова у полиции пока вопросов нет. Но, возможно, за ложную тревогу женщине придется заплатить штраф.

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