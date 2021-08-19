В библиотеках Москвы начали принимать электронный читательский билет

В Москве сделан еще один важный шаг, связанный с цифровизацией библиотек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве действует единый читательский билет или ЕЧБ: по нему брать издания можно в любых библиотеках Департамента культуры, а не регистрироваться в каждой отдельно. Сейчас запустили новую функцию: разрешили использовать электронную версию ЕЧБ — штрихкод. Пластиковую карточку с собой можно не носить.

— В Москве сделан еще один важный шаг, связанный с цифровизацией библиотек. Оформив универсальный читательский билет, горожане могут использовать его электронную версию — достаточно показать библиотекарю штрихкод на экране мобильного устройства, — приводят на портал mos.ru слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Сейчас в Москве читатели получили 560 000 билетов. Их выдают не только жителям с пропискам, а всем желающим. Нужен только паспорт или другое удостоверение личности. ЕЧБ принимают в 440 библиотеках Москвы.

НА ЗАМЕТКУ

Как получить электронный читательский билет

1. Сам ЕЧБ оформляют в любой городской библиотеке.

2. За электронной версией нужно отправиться на портал mos.ru. Заходите в личный кабинет, раздел «Мои документы», далее «Другие данные и документы».

3. Введите номер единого читательского билета, система проверит его и отобразит штрихкод.

4. Его изображение можно сохранить на смартфон.

КСТАТИ

Поисковик по всем библиотекам

Работает сервис «Библиотеки Москвы» — mos.ru/knigi/. Система устроена как обычный интернет-поисковик. Вбиваешь автора или название книги, а затем смотришь, в каком из учреждений есть свободный экземпляр. Издание можно забронировать или продлить срок хранения у себя, не приходят в библиотеку очно.

Сайт также рекомендует книжные новинки в библиотеках и предлагает тематические подборки на главной странице. Понравившиеся книги можно добавлять в раздел «Избранное», чтобы взять их позднее.