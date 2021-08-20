Заключенный сбежал из колонии в Москве, отправившись за продуктами

Участок колонии-поселения выглядит совсем не грозно, а колючая проволока декорирована растительностью. Фото GOOGLE

Инцидент случился вечером 14 августа. На улице Верхние поля в Капотне расположен участок колонии-поселения №3. Один из осужденных договорился с администрацией, что пойдет в магазин за продуктами. Его отпустили, однако, было оговорено время, когда мужчина должен вернуться. Заключенный ослушался и решил остаться на воле.

В колонии-поселения отправляют осужденных за преступления по неосторожности, небольшой и средней тяжести. Например, за смертельные аварии, если водитель был трезв. Сюда же могут перевести осужденных из других колоний, если они, по мнению администрации, твердо встали на путь исправления. В колониях-поселениях содержат и мужчин, и женщин. Распорядок там напоминает строгое общежитие.

Арестанты могут свободно перемещаться по территории. С разрешения администрации, вместе с сидельцами могут жить члены семьи. Заключенным разрешено покидать территорию, чтобы отправиться в магазин, на работу. Они также имеют право взять отпуск.

Сама колония-поселение №3 находится в подмосковной Электростали. В Москве — один из ее участков. Информацию о беглеце в пресс-службе УФСИН России по Московской области подтвердили:

— Осужденному за кражу с незаконным проникновением (ч.2 ст.158 УК РФ), который отбывает наказание на участке колонии-поселения №3, было предоставлено право выхода в магазин за продуктами. К обозначенному времени он не вернулся. В тот же день в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных нашими сотрудниками, осужденный был задержан. Материалы по данному факту направлены в следственные органы.

В ведомстве напомнили, что согласно статье 129 УИК РФ, в колониях-поселениях заключенных содержат без охраны, но под надзором администрации. По статье за побег грозит до четырех лет колонии. Изначально беглец попал в колонию-поселение на три года.

В Москве, тем временем, продолжают обсуждать другой громкий побег. В Истре из изолятора сбежали пятеро обвиняемых. Одного из них называют предполагаемым убийцей «колбасного короля» Владимира Маругова. В момент побега, в учреждении по странному стечению обстоятельств были отключены камеры. А у сидельцев оказались инструменты.