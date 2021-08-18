Полиция задержала четвертого сбежавшего из изолятора в Истре. На свободе остался только один

Четверо из бежавших из Истринского следственного изолятора задержан. На свободе - один. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сотрудники уголовного розыска нашли еще одного сбежавшего из изолятора в подмосковной Истре. Напомним, из ИВС в ночь 6 августа 2021 сбежали пятеро мужчин. Через окошко в двери камеры, которое забыл закрыть дежурный, они с помощью гаечного ключа открутили навесной замок. Среди беглецов оказался обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди, а также четверо уроженцев Молдовы, которых собирались судить за кражи.

- Задержанный утром 18 августа Александр Бутнару прятался у своих знакомых, живущих в сельской местности в Новгородской области, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее были задержаны еще три беглеца. Дениса Грозаву и Ивана Цуркану взяли на съемной квартире в Подольске. Третий, Николай Тетеря, сдался в полицию сам.

Таким образом, на свободе пока остается лишь один сбежавший - Александр Мавриди. Ему предъявили обвинение сразу по нескольким статьям - «убийство», «похищение человека», «мошенничество». За такой набор преступлений Мавриди грозит вплоть до пожизненного.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, после побега преступники на попутке добрались из Истры в подмосковный город Лобня, где жил знакомый домушников из Молдовы. Там решили разделиться. Мавриди и Бутнару, которые считали, что везший их водитель после шумихи может их сдать, не стали задерживаться на квартире и ушли вместе.

- По словам Бутнару, с Мавриди они в итоге тоже разделились, - сообщил источник. - Но куда он отправился, пока неясно.

- В настоящее время принимаются меры к этапированию Александра Бутнару в СИЗО Московской области. Устанавливаются пособники, способствовавшие его побегу, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

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