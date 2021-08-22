Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве в последние дни августа

Жара покинет Москву в конце августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воскресенье, 22 августа, стало, пожалуй, первым прохладным днем в удивительно теплом для Москвы августе. Рекорды и по жаре, и по осадкам для столицы, вроде бы, остались в июне и в июле. А вот что подарит концовка финального летнего месяца?

Об этом kp.ru спросила Татьяну Позднякову, главного специалиста Метеобюро Москвы

- Татьяна Георгиевна, лето у нас закончилось?

- Что вы понимаете под словом лето?

- Ну как же, вот тепло ушло из Москвы, Питера...

- Центральные районы России - они еще остается в зоне, которую сопровождают вполне летние температуры — ближайший циклон еще не ушел. Антициклон поблизости есть, но он, если так можно выразиться - «осенний». Он сформировался над Скандинавией и сейчас движется к нам. Но в нем уже циркулирует воздух с другими температурными показателями. Что, впрочем, не значит, что лето 22 или 23 августа в Москве уже закончилось.

- Как и купальный сезон?

- Я только что купалась в реке Истра — температура воды еще вполне нормальная. И когда у меня спрашивают, когда заканчивается купальный сезон — я отвечаю: пока людям еще комфортно окунаться в реке, которая течет рядом с ними, значит, купальный сезон не завершился. Когда температура воздуха стабильно выше 20 градусов в дневные часы — чем же это не продолжение лета?

- Но жара то ушла?

- Жары не будет — это да.

- Когда мы с вами в июле говорили о многолетних температурных рекордах, вы напоминали данные наблюдений еще конца 19 века — что к ним сейчас подходили вплотную, но их превысили только в самый разгар июля. А август?

- Сейчас август по температурному фону все равна выглядит гораздо выше нормы. Середина следующей недели будет близко к климатической нормы. Скорее всего понижение температуры произойдет в последних числах августа либо в первых числах сентября. Насколько похолодание окажется продолжительным сейчас сказать сложно, поскольку в сентябре тепло вернется наверняка. И бабье лето будет обязательно.

- Вселенского потопа в Москве, обещанного нам, так и не случилось — и уже не ожидается?

- Если за 12 часов и выпадало значительное количество осадков, то они были серьезно растянуты по времени. То есть не было такой концентрации, которая приводит к значительным катаклизмам.

- Концовка августа окажется в пределах нормы?

- Да, она будет в пределах нормы. И по количеству осадков и по температурному режиму.

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