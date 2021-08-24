Погода в Москве 25 августа - 7 сентября: Жара еще вернётся! И не раз

У москвичей еще будет возможность погреться на солнышке. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Не спешите прощаться с летом! Оно нас ещё порадует солнцем и теплом, - главный синоптик Московского метеобюро Татьяна Позднякова настроена оптимистично.

Впрочем, сначала погода все же напомнит, что до календарной осени остались считанные дни. В среду, 25 августа, и в четверг, 26 августа, прохладно, днём не выше, +18…+20 градусов, зарядят дожди. И наверняка появится ощущение, что на этом все - лето закончилось. Но нет! Оно вернётся уже к концу недели. В пятницу и в выходные, 27 - 29 августа, в Москве +25…+26 градусов, переменная облачность. В пятницу и субботу возможны небольшие дожди, а в воскресенье сухо.

- Погода будет идеальной, чтобы красиво проводить лето - отдохнуть на природе или на даче, погулять в парке, - обещает Татьяна Позднякова.

Но это ещё не все: в начале следующей недели, под занавес августа, в столицу вернётся настоящая жара, +28 градусов! Но без дождей, увы, не обойдётся.

- При этом осень наступит точно по календарю, хотя разные модели прогнозов слегка расходятся в дате резкого похолодания - но случится 1 либо 2 сентября, - продолжает Татьяна Позднякова. - И до конца следующей недели будет очень зябко и неуютно, с температурами ниже климатической нормы. Но опять же рано считать это окончательной победой осени - мы ждём, 7 сентября вновь вернётся лето. И даже ещё не бабье, а самое настоящее в смысле погоды. Бабье лето во второй половине сентября тоже обязательно будет.

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