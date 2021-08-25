До конца года в Москве реконструируют 15 прудов

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

По всей столице продолжается масштабная реконструкция прудов. Напомним, более десяти водоемов уже привели в порядок в прошлом году. Среди них, к примеру, Собачий пруд в парке «Сокольники», Деревлевский пруд на юго-западе и пруд на улице Федосьино в Ново-Переделкине. С начала этого года специалисты Комплекса городского хозяйства обновили 12 прудов. Еще 15 отремонтируют в ближайшие месяцы.

«По проекту меняем береговые укрепления, очищаем дно от ила, при необходимости создаем водоупорный слой для постоянного поддержания уровня воды», - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, специалисты регулярно проводят обследование городских водоёмов. После этого принимается решение о реконструкции.

«Списки водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, составляются ежегодно с учетом мнения горожан», - отметил глава Комплекса городского хозяйства.

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

Например, сейчас завершается обновление Гольяновского пруда на востоке столицы. Рабочие фактически заново построили береговую полосу водоема длиной 1363 метра, а также очистили его от заболачивающих растений. При этом восстановили разрушенные вплоть до обнажившейся арматуры участки берега, заделали швы между существующими стеновыми блоками, усилили водонепроницаемость и морозостойкость береговой конструкции. Для этого пришлось частично спустить воду из чаши пруда. Теперь коммунальщики наполняют его водой до нормативных отметок. Кроме того, вокруг пруда отремонтируют прогулочные дорожки. Благоустройство планируют завершить в первой декаде сентября.

ЧТО ОТРЕМОНТИРУЮТ

Центральный округ

- Калитниковский пруд

Северо-Восточный округ

- Северное Медведково, Медведковский пруд

- Свиблово, Капустинский пруд

Восточный округ

- Гольяново, Гольяновский пруд

- Перово, Владимирский пруд

Новая Москва

- поселение Мосрентген, каскад прудов в усадьбе «Троицкое».

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