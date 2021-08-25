В Москве узаконили более 100 уличных граффити

Уличный рисунок маршала Константина Рокоссовского на столичном бульваре, названного в честь полководца Великой отечественной. Фото: mos.ru

Яркие необычные граффити на стенах зданий нравятся многим горожанам. И глазам приятно, и улица сразу уютнее. Но некоторые из них появились без положенного в таких случаях согласования. Чтобы не замазывать красоту, их решили узаконить.

«В этом году межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала более 100 граффити, - сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. - Большинство из них были ранее размещены на фасадах столичных зданий и успешно прошли процедуру согласования. Часть утвержденных граффити нанесена на трансформаторные подстанции».

По его словам, изображения на фасадах домов должны соответствовать определенной теме. К примеру, это могут быть портреты выдающихся личностей, композиции, посвященные историческим событиям, достижениям науки, спорта, искусства. Среди узаконенных в этом году были в том числе граффити, посвящённые Великой Отечественной войне и известным деятелям культуры. В списке - изображения Ржевского мемориала и битвы за Москву, портреты советской летчицы Марины Расковой, писателей Константина Симонова и Ивана Тургенева, актера Василия Ланового.

При этом глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что самовольно наносить на столичные здания рекламные рисунки и граффити запрещено. Нарушителю грозит штраф до 40 тысяч рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы оформить разрешение для граффити на фасаде дома, нужно:

- получить согласие более половины собственников многоэтажки;

- подать заявку на согласование в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы;

- представить дизайн-проект и другие документы, перечень которых и порядок рассмотрения утверждены правительством Москвы.

Решение по согласованию граффити принимает межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в Москве.

Что касается старых граффити, то при желании сохранить их на доме, авторы должны привести изображение в порядок, например, закрасить повреждения и отмыть грязь, и также подать заявку в Департамент ЖКХ Москвы. После этого межведомственная комиссия примет решение о согласовании. Подробнее - на сайте мэра Москвы.

ЦИФРА

В Москве сегодня насчитывается около 750 согласованных граффити.

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