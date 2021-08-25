На МЦК в тестовом режиме запустили двухэтажный «Штадлер»

Фото: пресс-служба мэрии Москвы

Пассажиры МЦК утром 25 августа уже смогли впервые прокатиться на новом двухэтажном поезде «Штадлер». Его запустили в тестовом режиме - до 8 сентября. После чего пассажирам предложат проголосовать - нужен такой или нет.

Фото: пресс-служба мэрии Москвы

- Если поезд понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Дептрансе рассказали, что это один из видов совершенствования МЦК. Ранее для комфорта пассажиров уже сократили интервал движения, обновили парк поездов, открыли новые вестибюли.

- На сегодня 4-минутный интервал — предельно возможный для существующей инфраструктуры. Но в то же время ищем и альтернативные решения. Одно из них – запуск более вместительных двухэтажных поездов, - сказал Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы.

В качестве эксперимента по МЦК 15 дней будет курсировать шестивагонный поезд «Штадлер». Это пока единственный в России двухэтажный электропоезд. В сравнении с «Ласточкой» двери в нем шире, а количество сидячих мест больше на 70%. Зачем нужны двухэтажные электропоезда на МЦК? Попытаться разгрузить и создать дополнительные места для пассажиров. А они действительно нужны, глядя на растущий пассажиропоток: первый год — 98 млн пассажиров, второй — 124 млн, третий — 142. И пассажиропоток будет расти.

- Трудно представить, что всего пять лет назад МЦК еще не было. Теперь московское центральное кольцо очень популярный и удобный вид транспорта. Москвичи не только активно им пользуются, но и выбирают жилье и работу рядом с наземным кольцом, - отметил Сергей Собянин.

Благодаря транспортной доступности десятки районов города стали развиваться - вокруг кольца начали строить бизнес-центры, жилые дома, фитнес-центры, предприятия сферы обслуживания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве установили знаки, где чаще всего происходят аварии с участием самокатов

Самокатчикам напомнили, что переходить по «зебре» нужно пешком (подробности)