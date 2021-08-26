Собянин принял решение о мерах поддержки московской молодежи в возрасте от 30 до 35 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правительство Москвы поддержит молодежь в сфере занятости. Ранее помощь прекращалась по достижении гражданами возраста 30 лет. Теперь же поддержку смогут получить и москвичи в возрасте от 30 до 35 лет. Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Молодые люди в возрасте от 30 до 35 лет, испытывающие трудности в поиске работы, смогут воспользоваться такой мерой поддержки, как временное трудоустройство выпускников высших и средних учреждений профессионального образования, - сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

Молодые люди смогут принять участие в специальных программах молодежной практики. Что для этого необходимо? Иметь профессиональное образование, при этом человек не получил опыт работы по специальности в течение 12 месяцев после окончания обучения.

- Данная мера поддержки позволит оказать содействие в трудоустройстве большему числу граждан, испытывающих трудности в поиске работе, - объяснили в мэрии Москвы.

В столичной службе занятости за 2020 год помогли найти работу более 50 000 молодым людям в возрасте до 30 лет.

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Собянин расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса

В части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства добавляются следующие виды деятельности:

- предоставление в аренду (сдача внаем), за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), собственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков, многоквартирных домов, жилых домов, квартир и иных жилых помещений) и собственного движимого имущества;

- деятельность по обслуживанию зданий и территорий.

В период до 31 декабря 2021 года предоставляется поддержка в размере до 8% годовых по вновь взятым кредитам.

К тому же в части поддержки предприятий, которые не относятся к субъектов малого и среднего предпринимательства, расширяется перечень сфер:

- общественное питание;

- культурные, выставочные, просветительские мероприятия;

- культура, досуг, развлечения;

- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

- бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты).

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